Escolar, tras recordar Almeida al Gobierno cuáles son las competencias en Interior: "Quiero recordarle cuáles son las suyas en vivienda"

El periodista Ignacio Escolar recuerda que son las comunidades autónomas, también los Ayuntamientos, quienes tienen las competencias en materia de vivienda. En Madrid, por ende, su alcalde y su presidenta.

El periodista Ignacio Escolar, director d elDiario.es, tiene la impresión de que queda mucho para el acuerdo, en el Real Decreto de Vivienda, entre Sumar y el PSOE, porque tal como argumentaba en un vídeo anterior, "desde el PSOE quieren un decreto que luego pueda aprobarse y desde Sumar quieren un decreto que demuestre la posición del Gobierno".

El periodista señala, no obstante, que las comunidades tienen mucho que ver en todo esto, ya que son estas quienes tienen la competencia en vivienda. Por eso hace alusión a unas declaraciones que ha pronunciado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

"Me ha llamado la atención Almeida recordándole al Gobierno sus competencias en Interior. Quiero recordarle yo al alcalde sus competencias en vivienda, al alcalde y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que son los que tienen de verdad las competencias (en vivienda) para hacer algo en Madrid, que es la ciudad donde más está subiendo el precio de la vivienda en toda España", afirma contundente Escolar.