Mónica García asegura que Sumar ya se ha "plantado" ante el decreto de vivienda: "No puede ser un parche"

Los detalles La minsitra de Sanidad ha explicado en Al Rojo Vivo que, a menos de 24 horas del Consejo de Ministros de este martes, "seguimos lejos de la exigencia y de la ambición que tenemos que tener con un problemón que es el primer problema social que tenemos en España".

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha expresado que se está avanzando hacia un acuerdo entre PSOE, Sumar y otros socios parlamentarios para aprobar el conocido como 'decreto Maricarmen' sobre vivienda. Sin embargo, a menos de 24 horas del Consejo de Ministros, García señala que aún están lejos de cumplir con las expectativas necesarias para abordar este problema social. Sumar exige el fin de los desahucios y la regulación de alquileres temporales, además de una prórroga indefinida de contratos para evitar la especulación. García enfatiza que las medidas de vivienda no deben ser parches.

"Estamos un poquito más cerca". Con esas palabras se ha referido la ministra de Sanidad, Mónica García, a la posibilidad de que PSOE, Sumar y el resto de socios parlamentarios del Gobierno lleguen a un acuerdo para aprobar el que ya ha sido bautizado como 'decreto Maricarmen' en materia de vivienda.

No obstante, García ha explicado en Al Rojo Vivo que, a menos de 24 horas del Consejo de Ministros de este martes, "seguimos lejos de la exigencia y de la ambición que tenemos que tener con un problemón que es el primer problema social que tenemos en España".

En ese sentido, la titular de Sanidad ha expresado las exigencias de Sumar de cara a la negociación que, en estos momentos, se sigue produciendo en el seno del Ejecutivo: "Necesitamos que se acaben los desahucios. Necesitamos que se regulen los alquileres temporales y las habitaciones, ponerle coto, ponerle freno a la subida de los precios y cómo no, hacer una prórroga automática de los contratos".

Respecto a la prórroga de los contratos, García ha detallado que "estamos negociando con el Partido Socialista para que esa prórroga no solamente sea una prórroga de dos años, sino que se nos haga una prórroga indefinida, porque si hay un inquilino que está pagando religiosamente, solo hay un motivo por el cual el casero te quiera renovar el contrato y subirte el contrato, que es porque quiere especular".

Sobre la posibilidad de que los ministros de Sumar se planten este martes en el Consejo de Ministros, tal y como sucedió en marzo, Mónica García ha sido contundente. "Ya nos hemos plantado. El clamor social es que ya no podemos más, y las medidas de vivienda no pueden ser parches", ha concluido.

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