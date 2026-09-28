Afra Blanco, tajante con el problema de la vivienda: "La solución no vendrá con un Gobierno de derechas"

La sindicalista Afra Blanco analiza la inacción de algunos partidos como el PP en materia de vivienda: "¿Está o no en contra de los fondos buitres. No lo sabemos, porque no han dicho nada".

La sindicalista Afra Blanco señala que no todos están en contra de los fondos buitre y de los pisos turísticos: "En Barcelona están prohibidos a partir de 2028 los pisos turísticos, en Madrid, no. Ergo, el PP no está en contra de los pisos turísticos", afirma Blanco.

Por otro lado, pregunta: "¿El PP está en contra de los fondos buitre? No ha dicho nada. Nada. Porque (para ellos) todo es culpa de Pedro Sánchez", añade la sindicalista.

Ahora bien, según Blanco, y en esto, subraya, está de acuerdo con varios de sus compañeros de debate, "el problema está en Junts". Por tanto, "la solución (a la vivienda) no vendrá por un Gobierno de derechas".

Igualmente, Blanco defiende las palabras de la vicepresidenta Yolanda Díaz, donde llama a movilizarse contra el Gobierno: "No hay ni un solo derecho que un Gobierno de izquierdas haya dado sin ser batallado; por su lado, la batalla contra los gobiernos de derechas ha sido otra, han sido batallas para que no lo quiten".

Por tanto, concluye: "Si el problema se llama Junts, la alternativa de Gobierno no pasa por un Gobierno de derechas, sino por un Gobierno más de izquierdas, con mayoría de izquierdas en el Congreso"

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