El mensaje de Rita Maestre a los partidos políticos: "O se está con la especulación y los fondos buitre o con el derecho de la gente a tener un techo donde vivir"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento afirma que este mensaje de la vivienda, de que tenemos que hacer algo por la vivienda es para "Almeida, que no hace nada, para Ayuso, que no hace nada y también para el PSOE, que tiene mucho que decidir".

A falta de 24 horas para que comience el Consejo de Ministros, el Real Decreto de Vivienda sigue negociándose entre los partidos que conforman el Gobierno de coalición, PSOE y Sumar; un decreto que será trascendental para la presente Legislatura.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, asegura que el mensaje de la vivienda es para "Almeida, que no hace nada, para Ayuso, que no hace nada y también para el PSOE, que tiene mucho que decidir".

Pero también, añade, "para Junts y para todos los partidos del Congreso de los Diputados": "O se está con la especulación y con los fondos buitre, o se está con el derecho ciudadano de la gente en un país con un Estado de bienestar a tener un techo sobre su cabeza".

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