Escolar, sobre el decreto de vivienda: "Tengo la impresión de que queda mucho para el acuerdo entre Sumar y el PSOE"

El periodista Ignacio Escolar no ve nada claro que haya un acuerdo entre los partidos que forman el actual Gobierno de coalición antes del Consejo de Ministros de este martes.

"Tengo la impresión de que queda mucho para el acuerdo y que es complicado, incluso que se produzca". Así de contundente se muestra el periodista y director de elDiario.es, Ignacio Escolar, sobre las negociaciones que se están produciendo a contrarreloj entre el PSOE y Sumar para llevar este martes al Consejo de Ministros el Real Decreto de Vivienda.

Y lo argumenta de este modo: "Desde el PSOE quieren un decreto que luego pueda aprobarse y desde Sumar quieren un decreto que demuestre la posición del Gobierno. Entonces son dos cosas incompatibles. No sé si sería una buena solución dos decretos".

De este modo, señala que entiende las razones de Sumar "porque lo que está pasando en la sociedad española con el alquiler es tremendo", y por su parte, "el PSOE no quiere otra derrota parlamentaria".

Por otro lado, también señala el periodista que al PSOE, algunas de las cosas que no quiere hacer, le es más fácil decir que es por Junts, que es porque Junts no quiere". Es cierto, no obstante, "que no se va a poder hacer por mucho que el PSOE quiera hacerlo si Junts no lo aprueba después, pero una parte de la tensión viene ahí", remata Escolar.

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