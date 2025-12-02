Escolar, sobre las palabras de Sánchez hacia Junts: "Son claramente un intento de recuperar una relación que no está rota"

El periodista Ignacio Escolar valora la "rectificación" de Pedro Sánchez y su "intento de recuperar la relación" con los de Carles Puigdemont. En el vídeo, los detalles de su análisis.

Pedro Sánchez ha admitido en una entrevista en 'RAC1' la "gravedad" de la crisis con Junts y ha anunciado un paquete de medidas para intentar la reconciliación. De este modo, el Consejo de Ministros aprobará este mismo martes algunas de las medidas reclamadas por los de Carles Puigdemont. También el presidente del Gobierno ha trasladado su voluntad de recomponer la relación, insistiendo en que "la mano está tendida" y que su intención es agotar la legislatura.

Para el periodista y director de elDiario.es, Ignacio Escolar, esto ha sido claramente una rectificación y un intento de recuperar una relación que no está rota. Además, recuerda que es una relación muy importante para el Gobierno, porque si Junts cae en el 'no a todo', las posibilidades de sacar adelante la agenda legislativa, no solo los Presupuestos, serían prácticamente nula.

Igualmente señala Escolar que este es uno de los "puntos de inflexión" que se ven a lo largo de las legislaturas:"El de hoy es un intento bastante claro, y probablemente pactado con Junts, de intentar recuperar una vía que hasta ahora estaba rota y que al propio Puigdemont tampoco le colocaba en una posición muy cómoda", explica el periodista, señalando a los empresarios a los que hace poco señalaba Feijóo. El líder del PP quería que los empresarios catalanas convencieran a Puigdemont para unirse junto a PP y Vox a una moción de censura.

Sin embargo, y según explica Escolar, "lo que le están pidiendo esos empresarios a Junts es otra cosa, ya que para ellos es muy importante que determinados hitos de los fondos de recuperación 'Next Generation' puedan llegar a España y se cumplan, y para ello hacen falta los votos de Junts. Es decir, que en la recuperación de esos puentes va a haber aliados al otro lado de Junts y del PSOE".

En el vídeo podemos ver al completo la intervención de Escolar.