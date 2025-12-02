Sánchez admite la "gravedad" de la crisis con Junts y anuncia un paquete de medidas para intentar la reconciliación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la portavoz del Grupo Parlamentario Junts, Miriam Nogueras, durante una reunión celebrada en el Palacio de La Moncloa el 17 de junio de 2025 en Madrid, España.

Las dos caras El presidente asume "incumplimientos" en lo acordado con los de Puigdemont, pero reivindica el pacto firmado hace dos años. Además, insiste en que "la mano está tendida" y se reafirma en su intención de agotar la legislatura.

El Consejo de Ministros aprobará este mismo martes algunas de las medidas reclamadas por Junts per Catalunya. Así lo ha anunciado el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en 'RAC1', en la que ha asumido "incumplimientos" en lo pactado con el partido independentista y ha trasladado su voluntad de recomponer la relación, insistiendo en que "la mano está tendida" y en que su intención es agotar la legislatura.

Una entrevista que Sánchez ha arrancado sacando pecho por los datos de empleo y el crecimiento económico e incidiendo en que "pese a las dificultades" y la "complejidad parlamentaria" -más endiablada que nunca tras la ruptura con Junts y la entrada en prisión de José Luis Ábalos- "el Gobierno está animado para continuar con su trabajo hasta el final de la legislatura".

"No niego la gravedad de la crisis que tenemos con Junts", ha reconocido el jefe del Ejecutivo, tan solo días después de que el partido de Carles Puigdemont le infligiera una nueva derrota parlamentaria al tumbar la senda de estabilidad junto a PP y Vox. No obstante, ha reivindicado el acuerdo de investidura firmado hace dos años con la formación y ha asumido "incumplimientos" y "retrasos" en lo prometido.

"Yo asumo los incumplimientos, asumo los retrasos que efectivamente ha criticado Junts", ha reconocido, insistiendo sin embargo en que "la mano está tendida" y que la "voluntad de negociación es inequívoca" por parte del Gobierno. Así, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este mismo martes un real decreto ley con algunos de los acuerdos adoptados.

En concreto, Sánchez ha anunciado medidas para dar mayor flexibilidad para ayuntamientos y entes locales para invertir en proyectos que no conlleven gasto corriente, una ampliación del plazo para la digitalización de la facturación de las empresas y, próximamente, "en los próximos Consejos de Ministros", la creación de una partida "que ayude a los propietarios ante los impagos en caso de arrendamiento a jóvenes y familias vulnerables".

