Escolar, sobre el juicio a los Pujol: "Once años después, ¿es justicia?"

En Al Rojo Vivo, Ignacio Escolar ha señalado dos "anomalías" en el juicio a los Pujol. La primera, el tiempo transcurrido: "Once años después… ¿es justicia?". Ha explicado que, más allá del legítimo derecho a la defensa, existe "una saturación evidente en algunos tribunales de España, que desde luego no funcionan a la velocidad deseable".

En esa línea, Antonio García Ferreras ha coincidido: "Una justicia tan lenta nunca es justicia".

La segunda anomalía, según Escolar, es que "siendo evidente que había dinero fuera de España, que había presuntas comisiones ilegales y blanqueo de capitales, también lo es que en el arranque del caso participó la llamada 'operación Cataluña y el comisario Villarejo". Ha recordado, además, que la denuncia presentada por la expareja de uno de los hijos de Pujol "fue acompañada ante la UDEF por el propio Villarejo".

"Me resulta muy anómalo —concluye— que todo esto lo sepamos porque, en un momento dado, Jordi Pujol dejó de ser un hombre de Estado para convertirse en un apestado".

