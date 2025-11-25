Ahora

en al rojo vivo

Escolar, sobre el juicio a los Pujol: "Once años después, ¿es justicia?"

En Al Rojo Vivo, el periodista señala dos "anomalías" en el juicio a los Pujol. La primera, el tiempo transcurrido. Explica que, más allá del derecho a la defensa, existe "una saturación evidente en algunos tribunales que no funcionan a la velocidad deseable".

escolar

En Al Rojo Vivo, Ignacio Escolar ha señalado dos "anomalías" en el juicio a los Pujol. La primera, el tiempo transcurrido: "Once años después… ¿es justicia?". Ha explicado que, más allá del legítimo derecho a la defensa, existe "una saturación evidente en algunos tribunales de España, que desde luego no funcionan a la velocidad deseable".

En esa línea, Antonio García Ferreras ha coincidido: "Una justicia tan lenta nunca es justicia".

La segunda anomalía, según Escolar, es que "siendo evidente que había dinero fuera de España, que había presuntas comisiones ilegales y blanqueo de capitales, también lo es que en el arranque del caso participó la llamada 'operación Cataluña y el comisario Villarejo". Ha recordado, además, que la denuncia presentada por la expareja de uno de los hijos de Pujol "fue acompañada ante la UDEF por el propio Villarejo".

"Me resulta muy anómalo —concluye— que todo esto lo sepamos porque, en un momento dado, Jordi Pujol dejó de ser un hombre de Estado para convertirse en un apestado".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Bolaños reivindica el "compromiso feminista" de Peramato y defiende a García Ortiz: "Ha sufrido ataques despiadados"
  2. Vilaplana pagó el ticket del parking a las 19:47 horas el día de la DANA, una hora después de salir de 'El Ventorro'
  3. Casi 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas en todo el mundo en 2024
  4. El presidente de la Diputación de Almería hablaba de "ir al dentista" con sus colaboradores para referirse a las mordidas
  5. Consumo multa a 32 operadores de juego con más de 33 millones de euros y bloquea seis portales
  6. La Justicia europea obliga a todos los países de la UE a reconocer el matrimonio homosexual contraído en otro Estado miembro