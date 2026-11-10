Edu Galán, sobre la entrevista de Broncano al líder de Vox: "La cantidad de monstruosidades que dijo Abascal son del listado de la compra"

El humorista y colaborador de laSexta Edu Galán analiza, como cómico, en Al Rojo Vivo, en directo con Antonio García Ferreras, la entrevista del líder de Vox en La Revuelta, con el humorista David Broncano, del que admite que "es uno de los cómicos más importantes de los últimos 20 años".

"Creo que la primera cosa que sobrevuela todo esto es esta idea que está muy repetida, que el humor sirve para combatir al fascismo o a la ultraderecha. Y creo que eso sobrevoló y que es una carga de responsabilidad sobre Broncano, en mi opinión, injusta", comienza analizando en Al Rojo Vivo, el cómico y escritor Edu Galán, colaborador de laSexta, de la entrevista de David Broncano a Santiago Abascal, líder de Vox.

Y realiza una defensa del humorista, del que confiesa que "es uno de los cómicos más importantes de los últimos 20 años". Sin embargo, "esa responsabilidad, que su propio público le demandaba y de alguna forma no blanquear a Abascal o desvelar contradicciones en él y enseñar su peor cara, se viene abajo cuando se toma una decisión tan compleja en el humor como eliminar el contexto", analiza Galán, haciendo alusión a la condición que puso Abascal para la entrevista de traer él el público y que no fuera el habitual de La Revuelta.

"Quitar tu público es esencial para el humor, porque el humor es grupal y se dirige a un público muy determinado. Por ende, cuando tú eliminas esa variable, todo se desnaturaliza, todo nos suena igual, Broncano ya nos suena igual", explica Galán.

Y además, "cuando eso al desnaturalizarlo te tratas de convertir, porque te ves abocado casi a eso, a una especie de periodista serio, que más que buscar el chiste busca el reproche, porque tampoco hubo muchísimos datos, pues tienes frente a un político súper vaqueado como Abascal, tienes todísimas las de perder, como creo que ocurrió ayer", admite el cómico, señalando y admitiendo lo complicado de hacer humor y política.

"Nosotros con Mongolia hacíamos un formato que se llamaba 'Mongolia Blacón', en el que colaboraba elDiario.es, en el que estábamos Darío Adanti y yo como humoristas o como gente que tiraba cosas livianas y luego estaba Pera Rusiñol como periodista serio, que apuntillaba datos y cosas que no pueden pasar como ayer donde, de pronto, Abascal coloque con mucha emoción la bandera de Ceuta en la icónica mesa de Broncano y que no se diga que Vox votó en contra de las ayudas de Ceuta...", detalla Galán.

Insiste en que "son dos trabajos muy diferentes y combinar ambos, como hace la gran tradición norteamericana, Jimmy Kimmel, es muy complejo, es muchísimo más complejo de lo que se puede asumir y el público es muy exigente". Por ello, "bajaría un poco el tono con respecto a Broncano porque intentó meterse en un terreno que él desconocía y creo que aquí el único que ha ganado ha sido Abascal porque ha dado esa sensación, que decía Lucía Méndez, de ser normal".

Es decir, "es normal porque habla normal, más o menos, porque no parece ser un monstruo, pero si vas después a la transcripción, la cantidad de monstruosidades que se dijeron en esa entrevista por parte de Santiago Abascal son del listado de la compra. Esto es, nadie en su sano juicio diríamos que podría defender determinadas cosas que defendió Abascal en esa entrevista, por mucho que Broncano le dejó soltar y soltar, porque no estaba en el tono, en mi opinión, adecuado", añade y concluye Galán.

En el vídeo podemos ver al completo esta entrevista.

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