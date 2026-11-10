Abascal cree que Broncano "lo pasó mal" en su entrevista en 'La Revuelta' por la presión de la izquierda

¿Qué ha dicho? El líder de Vox ha señalado que Broncano estaba "preocupado" por "temor a los suyos". "Había recibido mucha presión y le habían debido insistir en que iba a blanquear al fascismo", ha destacado.

Santiago Abascal, presidente de Vox, declaró que David Broncano sufrió "presión inaceptable" de la izquierda durante su entrevista en 'La Revuelta' de TVE. Según Abascal, el presentador se sintió obligado a justificar su postura política, afirmando que "los rojos también queremos a España", para defender su entrevista en la cadena pública. Abascal acusó a la "izquierda gobernante" de presionar a Broncano, describiendo el encuentro como más un debate que una entrevista. A pesar de las tensiones, Abascal afirmó que pudo explicar sus puntos ante millones. José María Figaredo, de Vox, lamentó el recorte de 40 minutos de la entrevista, que incluía temas como el "turismo sanitario".

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que el presentador David Broncano "lo pasó mal" durante su entrevista en el programa 'La Revuelta' de TVE por la "presión inaceptable" que a su juicio le sometió la izquierda.

Según el líder de Vox, el cómico "se vio obligado" a decir cuál era su posicionamiento político, con la frase "los rojos también queremos a España", para "justificar" la entrevista que le hizo en la cadena pública.

"Él estaba preocupado, pero no porque me temiera a mí. Estaba preocupado por temor a los suyos, porque había recibido mucha presión y le habían debido insistir en que iba a blanquear al fascismo", ha señalado en una entrevista en la 'Cadena Cope', en la que ha apuntado como responsable de la "presión" a la "izquierda gobernante".

Dicho esto, Abascal ha denunciado que la izquierda "es muy cruel con los suyos" y "no les perdona que no acierten con una pedrada", subrayando que el encuentro en 'La revuelta' fue más "un debate que una entrevista".

"Desde la perspectiva de algunos izquierdistas, pues sería insatisfactoria porque Broncano quizá no me dijo todo lo que creían que me tenía que decir o no me puso en mi sitio", ha recalcado el líder de Vox, que ha reconociendo la "tensión" que había en el ambiente, donde "era difícil desarrollar un diálogo un poco más constructivo".

Sin embargo, Abascal ha afirmado que, "a pesar de las dificultades del formato", se pudo "explicar" ante "millones de personas" con asuntos de los que "normalmente" no tiene posibilidades de abordar.

Por su parte, el número uno de Vox por Asturias, José María Figaredo, en una entrevista en 'Onda Madrid', ha lamentado el recorte de 40 minutos que tuvo la entrevista, tras la edición antes de la emisión final.

Figaredo ha recordado que fue el propio Broncano el que anunció el recorte de 40 minutos, que a juicio del también diputado de Vox fueron "espectaculares" en los que se hablaba entre otros temas de sanidad. En ese sentido, ha matizado que durante ese bloque se trató el "turismo sanitario", es decir la cantidad de personas que entran el país para recibir asistencia médica.

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