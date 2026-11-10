Lucía Méndez critica la entrevista de Abascal en 'La Revuelta': "Esto no se puede llamar periodismo"

La periodista de 'El Mundo' cuestiona el formato del encuentro con el líder de Vox, la retirada del público habitual del programa y las condiciones aceptadas por la productora para llevar a cabo la conversación con David Broncano.

La periodista de 'El Mundo' Lucía Méndez reaccionó en Al Rojo Vivo a la entrevista de Santiago Abascal en 'La Revuelta' y reconoció que el encuentro le había dejado completamente sorprendida. "Pues no sé qué decirte, la verdad. Es que estoy totalmente en shock", comenzó diciendo, antes de ofrecer su análisis sobre una intervención que, a su juicio, trascendió el terreno estrictamente político y se convirtió en un auténtico espectáculo televisivo.

Méndez explicó que la conversación debía analizarse teniendo en cuenta la naturaleza del programa y el perfil tanto de su presentador como de su audiencia. "Estamos analizando un programa desde el punto de vista nuestro, que somos periodistas y tenemos la mirada del periodista, y lo que ayer asistimos es a un auténtico espectáculo. Un espectáculo que va más allá, digamos, incluso de la política", señaló. En este sentido, describió el encuentro como la visita de un dirigente político a un espacio de humor conducido por un presentador que se reconoce abiertamente de izquierdas y ante un público que también comparte mayoritariamente esa orientación. Por ello, fue tajante sobre la naturaleza del encuentro: "Esto no se puede llamar periodismo. Podemos hablar de cualquier cosa, pero el periodismo no se puede llamar, claro".

Uno de los aspectos más polémicos para la periodista fue la decisión de retirar al público habitual del programa a petición de Vox. Méndez reconoció que podía entender el argumento inicial de Broncano: evitar que las intervenciones de Abascal fueran interrumpidas constantemente por abucheos y que la conversación no pudiera desarrollarse con normalidad. Sin embargo, consideró discutible que se aceptara esa condición, especialmente porque otros dirigentes políticos, como Pedro Sánchez, sí han acudido al programa con público, entre aplausos y abucheos. "Yo entiendo lo que dijo David Broncano al principio. Si el público habitual de La Revuelta es un público de izquierdas y viene Abascal, pues nos exponemos a que cada palabra que diga vaya a ser respondida por un abucheo y entonces el programa no saldrá bien. Ante eso, aceptar lo de Vox es discutible", explicó. Finalmente, Méndez insistió en que no se estaba hablando de una entrevista electoral ni de un encuentro político convencional, sino de un formato de entretenimiento: "Estamos hablando de un espectáculo. Ni siquiera estamos hablando de una entrevista preelectoral ni electoral".

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