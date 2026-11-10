Sin humor, ni periodismo y con las condiciones de Vox: la mirada de los expertos al paso de Abascal por La Revuelta

Los detalles Dos de las críticas más apabullantes de la entrevista son, uno, que el programa y la televisión pública aceptasen la condición que le puso Abascal de que no fuera el público habitual del programa de Broncano, y dos, que David Broncano renunciase a su esencia: el humor.

El líder de Vox, Santiago Abascal, presume de que la entrevista fue buena para él, ya que consiguió llegar a gran público este martes en 'La Revuelta' y que su presentador, David Broncano, lo pasó mal. En el PP, por su parte, prefieren no decir demasiado y en la izquierda temen lo que pueda hacer Vox cuando llegue al Gobierno. "Dejó clara la foto de la España que podríamos ser", afirman desde el PSOE. Quedan apenas tres semanas para las elecciones generales y este viernes arranca la campaña al 29N.

Una de las críticas más apabullantes de la entrevista es que el programa y la televisión pública aceptase la condición que le puso Abascal de que no fuera el público habitual de La revuelta, sino llevar a un "público de agencia", un público que jaleaba a Abascal y le recibió a gritos de ¡Presidente, presidente! a su llegaba a la grabación del programa.

Otra de las críticas que recibió, en este caso Broncano, por parte de politólogos, periodistas y humoristas es la de renunciar a lo que es él: al humor. Y es que nada más comenzar la entrevista, Abascal dijo que no quería que fuera una entrevista con bromas.

El periodista Ignacio Escolar, director de elDiario.es, reconocía en Al Rojo Vivo la complejidad del trabajo que hace Broncano, aunque considera que el planteamiento del encuentro fue un error desde el principio. "Lo que hace Broncano es muy difícil. Hacer humor es una cosa extraordinariamente compleja y yo no sé hacerlo. A mí se me daría fatal hacer un programa como el de Broncano", afirmó, añadiendo que tampoco es nada sencillo, más en un contexto así, "rebatir los bulos de la extrema derecha"

"Vete al humor que eso también puede servir para desmontar al político y para no hacerlo parecer una persona normal", añade por su parte, también en Al Rojo Vivo, el humorista y colaborador de laSexta, Edu Galán.

El periodista Carlos Alsina insistía en el error de haber aceptado la condición de que no estuviera el público habitual de La Revuelta y eso, a su juicio, fue el motivo por lo que Abascal salió airoso de la entrevista: "La apariencia de que salió muy bien del programa viene dada sobre todo porque cada cosa que decía está ovacionada por su público, que no era como vimos ayer, el público habitual del programa de David Broncano".

En un programa cuyo ideario está a una distancia sideral del de Vox, Broncano hizo lo que pudo. "Es un humorista y creo que él hace algo que a mí me parece que es muy honrado, que es sabiendo que viene alguien a un programa, que es un programa que está claramente en contra de esa posición política, de ese invitado, es plantearle a ese invitado todo lo que se dice de él cuando no está", afirma Alsina.

La pregunta ahora es cómo afectará al voto: ¿Habrá ganado el partido de ultraderecha más votos de lo que reflejan las encuestas? ¿Movilizará a la izquierda? Según analizaba el sociólogo Ignacio Urquizu: "Habrá quien estuviera indeciso, que no sabía qué hacer y que ayer decidiera su voto".

Aunque realmente, el efecto puede ser más bien limitado. O al menos así lo asegura el politólogo Joan Gonçales: "No creo que logre votos en bloques ideológicos, sino asentar el voto que tiene y consolidarlo" y movilizar también, por otro lado, al polo opuesto.

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