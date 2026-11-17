David Beckham ha interpuesto una denuncia por valor de 36 millones de euros a los fabricantes de sus fragancias por venderlos en gasolineras y tiendas 'low cost'. "Como si fueran el casete de El Fary", destaca Alfonso Arús en este vídeo.

"David Beckham ha denunciado a los fabricantes de sus fragancias por venderlas en las gasolineras como si fueran el casete de El Fary", explica Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús da más detalles.

"Ha interpuesto una demanda por valor de 36 millones de euros porque está viendo que no está teniendo los beneficios que él esperaba", explica Tatiana Arús, que destaca que eso se suma a que se "acaba de enterar que venden sus fragancias en gasolineras y tiendas 'low cost', lo que rebaja mucho el nivel de su marca".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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