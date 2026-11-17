En este vídeo, Alejandro Sanz aplaude junto al resto del personal a Inés Páez, conocida en República Dominicana como 'La chef Tita'.

Alejandro Sanz ha compartido un vídeo en el que felicita a su exitosa chef en la cocina de su casa. "Es conocida como La chef Tita, pero se llama Inés Páez y es muy conocida en República Dominicana", explica Tatiana Arús.

Además, la colaboradora enseña en este vídeo el momento en el que todo el mundo aplaude a la cocinera. Incluido, Alejandro Sanz, que aparece muy feliz en las imágenes.

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