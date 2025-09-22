Carmen Morodo, tras las explicaciones de Redondo sobre las pulseras antimaltrato: "No está diciendo la verdad a las víctimas"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha entrado en directo en 'Al Rojo Vivo' para dar explicaciones sobre el fallo en las pulseras antimaltrato. La periodista Carmen Morodo la responde en este vídeo.

En una entrevista en Al Rojo Vivo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido que las pulseras antimaltrato "no han fallado", pero sigue sin dar una cifra de mujeres afectadas: "Es un sistema complejo". La ministra ha hablado de "errores técnicos" en la migración de la anterior empresa a la actual, unos fallos de los que el Ministerio, según Redondo, "estuvo encima".

Para Carmen Morodo, periodista y subdirectora de 'La Razón', la ministra no nos está diciendo la verdad: "No está diciendo la verdad a las víctimas, y está incurriendo en contradicciones con respecto a la semana pasada", y además añade que la ministra "ha venido a reconocer" una información publicada en su periódico, aunque ella lo llama "disfunciones".

"Ya no estamos hablando simplemente de que se haya producido un error en el volcado de determinados datos, sino que hablamos de problemas serios en el funcionamiento de esos dispositivos", afirma Morodo. En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su exposición.