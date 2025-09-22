Pablo Montesinos, sobre la polémica de las pulseras antimaltrato: "El PP quiere que Pedro Sánchez fuerce la dimisión de la ministra de Igualdad"

El periodista ha anunciado en Al Rojo Vivo que el PP será especialmente duro con este asunto en el Congreso y el Senado, y asegura que, hasta ahora, las explicaciones ofrecidas no resultan convincentes.

La polémica por los fallos en las pulseras antimaltrato, destapada tras la publicación de la memoria anual de la Fiscalía General del Estado —donde se hablaba de una pérdida temporal de datos—, ha abierto un nuevo frente de debate político.

En Al Rojo Vivo, el periodista de 'Artículo 14' Pablo Montesinos ha adelantado que en el Congreso y el Senado el PP será especialmente duro con este asunto: "Alberto Núñez Feijóo ha decidido que todo el foco esté puesto en Ana Redondo, la ministra de Igualdad. La ofensiva es total y parte de una premisa: el propio Feijóo quiere que Sánchez fuerce su dimisión".

Según Montesinos, el PP considera que las explicaciones ofrecidas hasta ahora "no son convincentes".