Azcón no lo tendrá fácil y necesitará el 'sí' de Vox frente a una izquierda que le supera en escaños

¿Por qué es importante? De esta manera, Jorge Azcón tendrá que convencer a los de Santiago Abascal para que le apoyen, mientras que María Guardiola, en Extremadura, solo precisa de la abstención.

Si bien el Partido Popular (PP) de Aragón, con Jorge Azcón de candidato, se ha convertido este domingo en la formación más votado por los aragoneses, sus 26 escaños obtenidos distan bastante de los 34 necesarios para la mayoría absoluta. Por eso, si desea continuar como presidente del Gobierno de Aragón, serán más que necesarias las negociaciones con Vox.

De hecho, los de Alejandro Nolasco se han convertido en uno de los grandes vencedores de estos comicios, al haber duplicado el número de escaños respecto a los logrados en 2023. Unas negociaciones que van a endurecerse, debido a que Azcón va a necesitar el sí de Vox, y no solo una abstención como es el caso de la baronesa 'popular' en Extremadura, María Guardiola.

Y es que Azcón no suma más que toda la izquierda aragonesa, de hecho, si se suman todos los asientos del PSOE, CHA, IU-Movimiento Sumar y Existe superan en uno a los 26 de los 'populares'. Si bien nada apunta a que Azcón provoque o lance un órdago a los de Santiago Abascal, tal y como Guardiola, la aritmética parlamentaria actual lleva a penar en duras negociaciones.

No obstante, habrá que esperar al mediodía de este lunes para escuchar al presidente del PP a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, desde Génova. Una comparecencia sin preguntas, como es habitual, que tendrá lugar después de la Junta Directiva a la que está previsto que acudan los barones 'populares' de otros territorios.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.