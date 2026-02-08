Las elecciones en Aragón, un nuevo laboratorio para las generales en el que medir los aciertos y errores de Sánchez y Feijóo

Entre líneas Ya lo vimos con Extremadura hace poco más de un mes. Las urnas en las autonómicas están sirviendo de laboratorio para lo que luego puede pasar en unas generales y de medidor del acierto o del error de las estrategias de los partidos.

El Partido Popular afronta una prueba crucial en Aragón, donde su candidato, Jorge Azcón, se muestra confiado pero sin aspirar a la mayoría absoluta. La elección tiene un eco nacional, ya que el resultado podría indicar si el adelanto electoral fue un error. Internamente, el PP contempla posibles pactos con Vox. Por su parte, la socialista Pilar Alegría es la primera en seguir la estrategia de Sánchez de desplegar ministros en las comunidades. Tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo están muy implicados, conscientes de que el resultado podría influir en las elecciones generales. La extrema derecha sigue ganando terreno, lo que preocupa al resto de partidos.

Segunda prueba para el Partido Popular y su apuesta por adelantar elecciones. El candidato del PP a la presidencia de Aragón Jorge Azcón se ve ganador, pero ya no aspira a la mayoría absoluta en una votación que vuelve a tener interés nacional.

"Tenemos la oportunidad de hablar solo en Aragón, pero seguro que se nos va a escuchar en toda España", señalaba tras depositar su voto esta mañana. Un voto muy importante que evidenciará si se equivocaron al convocar ya las elecciones. Internamente, en el PP, reconocen que todo apunta a que se tendrán que entender con los de Santiago Abascal. La duda está en si conseguirán mejorar, al menos en un escaño o dos, sus resultados de 2023.

Mientras, la socialista Pilar Alegría es la primera en someterse a la estrategia de Sánchez de desplegar a sus ministros en las comunidades. Después lo harán María Jesús Montero en Andalucía y Óscar López en Madrid. Otra prueba de fuego la de Aragón para comprobar si el plan de Sánchez de exponer a sus ministros da resultado.

"Muy ilusionada y satisfecha también con el trabajo que hemos venido realizando", decía hoy Alegría al acudir a su colegio electoral.

Sánchez y Feijóo se juegan mucho y lo saben. El presidente ha celebrado actos en las tres provincias y el líder de los populares ha visitado la comunidad hasta en cinco ocasiones. Los mítines autonómicos se han convertido en una batalla nacional.

Todo en un momento en el que la extrema derecha sigue ganando fuerza. "Estamos ante una oportunidad histórica de dejar atrás la ruina socialista y la ruina del bipartidismo", decía hoy Nolasco (Vox).

Y eso es precisamente lo que quiere evitar el resto de grupos. "Cada voto cuenta para frenar a la extrema derecha", ha asegurado hoy María Goikoetxea (Sumar) instando a acudir a las urnas.

Porque lo que ocurra en Aragón podría ser el reflejo de las futuras elecciones generales.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.