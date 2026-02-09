Ahora

VÍDEO | El divertido momento en directo de Ferreras y Munárriz: "Tranquilos, que está contando los escaños de Vox y llega hasta 14"

El director y presentador de Al Rojo Vivo daba paso al periodista de 'El País' para analizar los resultados de las elecciones en Aragón, cuando las carcajadas de los colaboradores han estallado.

DIVERTIDO MOMENTO

Entre escrutinios y análisis también hay hueco para divertidos momentos, como el que se ha vivido este domingo durante el programa especial de Al Rojo Vivo. Ya pasaba la medianoche cuando el director y presentador Antonio G. Ferreras daba paso al periodista y analista de 'El País', Ángel Munárriz.

Entonces, en la pantalla se podía ver al periodista, lo que nadie se esperaba era lo que se iba a escuchar: "Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez...", decía Munárriz, cuando estallaban las risas de los colaboradores en el plató. Incluso, una de ellas ha asegurado que el periodista "estaba contando votos".

"Tranquilos, que está contando los escaños de Vox y llega hasta 14", ha bromeado Ferreras, pues en realidad Munárriz estaba comprobando el sonido de la conexión. Mientras tanto, se observaba al periodista recibiendo la noticia de que ya se encontraba en pantalla. "Munárriz, buenas noches, que estamos en directo", exclamaba Ferreras, advirtiendo al analista que ha dado las "buenas noches, con malentendido incluido".

