IU-Sumar mantiene su representación en las Cortes de Aragón con un escaño: "Se evidencia un electorado muy estable y vamos a seguir trabajando para que esto crezca"

En las elecciones de Aragón, la Chunta Aragonesista se consolidó como la fuerza triunfadora de la izquierda, duplicando su representación a seis diputados. Izquierda Unida-Movimiento Sumar mantuvo su escaño por Zaragoza, mientras que Podemos, liderado por María Goikoetxea, perdió su representación tras no alcanzar un acuerdo con IU debido a su negativa a coaligarse con Sumar. Marta Abengochea, candidata de IU-Sumar, destacó la estabilidad de su electorado y criticó el crecimiento de Vox. Podemos, que irrumpió en 2015 como tercera fuerza en Aragón, contrasta su mal resultado con el éxito en Extremadura, donde mantuvo una coalición unitaria con IU.

Pese a que la Chunta Aragonesista ha sido este domingo la candidatura triunfadora en la izquierda en las elecciones de Aragón al duplicar a seis los tres diputados que obtuvo en 2023, cabe destacar también que Izquierda Unida-Movimiento Sumar ha mantenido el escaño por Zaragoza que logró IU hace tres años, por lo que la coalición tendrá representación en las Cortes de Aragón.

IU-Sumar, que presentaba nueva candidata con Marta Abengochea, ha perdido solo dos décimas con respecto al 3,1%, que cosechó IU sola en 2023, y se ha quedado en un 2,9% suficiente para que ella logre revalidar el escaño que tenía su formación por Zaragoza.

Lamenta el "fascismo" de Vox

Tras conocer los resultados, la cabeza de lista de IU-Sumar a las elecciones aragonesas de este domingo y ya diputada electa ha celebrado que su formación tenga un electorado "muy estable", aunque ha lamentado el crecimiento del "fascismo" que, a su juicio, representa Vox.

En su comparecencia en la noche electoral, Abengochea ha dicho estar "satisfecha por la campaña" que han desplegado "aunque los resultados no hayan sido tan buenos" como esperaban. Sin embargo, ha destacado que haber mantenido el escaño que tenía IU en solitario demuestra que es "tierra firme" y de "certidumbre para la clase trabajadora".

"Se evidencia un electorado muy estable y vamos a seguir trabajando para que eso crezca, para ofrecer certidumbre a la clase trabajadora, a la mayoría social, para defender sus intereses como hemos hecho siempre", ha manifestado, tras lo que ha criticado la "irresponsabilidad del señor Azcón al convocar estas elecciones", y cosechar un resultado "peor que antes, con más dependencia de la ultraderecha", después de haber "estado dos años mimetizándose" con ella. Ahora, ha pronosticado, "se viene un Aragón ingobernable".

Podemos desaparece

Mientras el gran perjudicado de la izquierda este domingo es Podemos, que con María Goikoetxea como candidata, no ha logrado alcanzar un acuerdo con IU en estos comicios debido a la negativa de los morados a ir en coalición también con Sumar, y ha acabado perdiendo el escaño que tenía por esa circunscripción, por lo que desaparece de las Cortes.

Por su parte, Podemos con la pérdida de su escaño se queda sin representación en Aragón, una de las comunidades en las que llegó a tener mas peso cuando irrumpió en 2015 como tercera fuerza con un total de 14 diputados liderados por una de las figuras del partido con mayor proyección nacional, Pablo Echenique.

El mal resultado de Podemos en las elecciones de Aragón contrasta con la buena actuación en los comicios extremeños del pasado mes de diciembre, donde los morados reeditaron la candidatura unitaria con IU y lograron pasar de cuatro a siete escaños.

