Sorpaso de Vox al PSOE en Teruel capital: se convierte en segunda fuerza y Teruel Existe se desploma

¿Por qué es importante? Los socialistas aumentan el apoyo en la capital turolense, pero los más de dos puntos que ganan no son suficientes para evitar que les adelante Vox.

El PP ha ganado las elecciones de este domingo en Aragón, pero lo ha hecho a medias, ya que el objetivo de este adelanto electoral era el de dejar de depender de otros partidos, como hasta ahora, al no contar con apoyos para aprobar los presupuestos regionales de 2026. Tal y como apuntaban los sondeos, Vox ha recortado distancia con el partido que encabeza Jorge Azcón y ha crecido en votos con respecto a las elecciones de 2023. De hecho, en la capital turolense ha destacado el 'sorpasso' de Vox al PSOE, sonde se sitúa como el segundo partido más votado pisándole los talones a los 'populares'.

En esta provincia, donde ha votado y encabeza la lista el líder aragonés de Vox, Alejandro Nolasco, el partido de ultraderecha ha pasado de tener un diputado en 2023 a tener tres. El resultado más sorprendente ha sido el de la ciudad de Teruel, tradicional feudo 'popular' donde, con más del 90% del voto escrutado, el PP ha bajado más de cuatro puntos desde las elecciones autonómicas de 2026 y ha cosechado más de un 30%, solo siete puntos por encima de Vox, que es segunda fuerza con más de un 23%, en el que es claramente el mejor resultado de los de Santiago Abascal en las tres capitales aragonesas.

Al contrario que en el resto de la Comunidad, los socialistas aumentan apoyo en la capital turolense, pero los más de dos puntos que ganan no son suficientes para evitar que les adelante Vox. El mayor desplome, en cambio, es el de Teruel Existe, que pierde diez puntos hasta el 16% y pasa de ser segunda a cuarta fuerza política.

Teruel fue la capital con una participación más alta -un 68,03%- y, aunque se repitió la victoria 'popular', con un 34,84% de los votos, los resultados del resto de fuerzas fueron bastante diferentes, con Teruel Existe arrebatándole por 11 puntos el segundo puesto al PSOE -26,82% frente al 15,17%-. Vox se quedó cerca, con un 13,52%, algo por encima de los porcentajes en las otras dos capitales, y muy lejos quedaron PAR -2,72%-, IU -1,72%-, CHA -1,49%- y Podemos -1,47%-.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.