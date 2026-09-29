Las medidas de los decretos aprobados por el Gobierno: dos años de prórroga a los alquileres y prohibición de compra a fondos buitre hasta 2028

Los detalles El Gobierno ha solicitado al Congreso de los Diputados la celebración de un pleno extraordinario este mismo viernes para la convalidación inmediata de ambos decretos.

PSOE y Sumar han aprobado en el Consejo de Ministros celebrado este martes dos Reales Decretos-ley para afrontar el problema de la vivienda en España. En una negociación que se ha mantenido hasta última hora entre los socios del Gobierno de coalición y las fuerzas parlamentarias, finalmente se ha optado por hacer dos decretos, dejando uno de ellos únicamente para la renovación automática de los alquileres.

Estas son las medidas confirmadas que irán en el primer Real Decreto-ley:

Protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030

Regulación de alquiler de temporada y habitaciones

Prohibición de la compra de fondos buitre hasta el 2028

Prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028

Subidas del 0% en los contratos por encima del índice de vivienda

Además de estas medidas, habrá otras que serán desgranadas por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ofrecerá este martes.

Debido a la importancia de estas medidas, el Gobierno ha solicitado al Congreso de los Diputados la celebración de un pleno extraordinario este mismo viernes para la convalidación inmediata de ambos decretos, un pleno que se celebrará a partir de las 11:00 horas.

Las reacciones del Gobierno: Bolaños habla de "magnífico acuerdo"

Una vez acabado el Consejo de Ministros, miembros del Ejecutivo como Félix Bolaños o Yolanda Díaz han compartido su satisfacción para lo que consideran que es un "magnífico acuerdo", como ha celebrado el ministro de Justicia. En su cuenta de X, Bolaños habla de "un gran día para inquilinos y pequeños propietarios" y, a su vez, "malo para especuladores". "Seguimos trabajando para garantizar el derecho a una vivienda a precio asequible, en alquiler o en propiedad", asegura.

Por su parte, Yolanda Díaz afirma que este acuerdo es "el mayor avance en materia de vivienda de la última década". "Ha sido gracias a la movilización ciudadana. A Maricarmen. A las miles de personas en la calle. Seguimos", escribe en su cuenta de Bluesky.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha dado las gracias a las movilizaciones y las acampadas pidiendo al Gobierno actuar. "Lo que hace un mes era inimaginable, hoy lo hemos conseguido", afirma, defendiendo que es el "momento de intervenir el mercado especulativo de la vivienda y empezar a equilibrar la balanza entre ciudadanía y fondos buitre".

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha pedido altura de miras a todos los partidos, en especial al PP, para que convaliden los dos reales decretos sobre vivienda.

En declaraciones a la prensa tras participar en la reunión de la Junta de Portavoces de la Cámara Baja, la socialista ha asegurado que su partido seguirá "remando" para que ambos puedan ser aprobados y ha apuntado que el PP tiene ahora una oportunidad de votar a favor de los intereses de los españoles.

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