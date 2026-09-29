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Rihanna publica por primera vez imágenes de su hija con motivo de su primer cumpleaños: "No sin mi bolso"
La pequeña Rocky ha cumplido ya un añito y su madre, Rihanna, lo ha celebrado publicando este divertido vídeo en sus redes sociales. Tatiana Arús nos da todos los detalles en Aruser@s.
Rihanna ha publicado por primera vez en redes sociales imágenes de su hija pequeña, Rocky, y lo ha hecho para celebrar su primer cumpleaños. "Todo muy mono y muy tierno, pero cuidado, porque no tenía ni un año y ya apuntaba maneras", comenta Tatiana Arús en Aruser@s antes de dar paso al vídeo.
En él somos testigos de cómo la cantante le quita un bolso de Louis Vuitton de las manos a la bebé, que llora desconsoladamente hasta que su mamá se lo devuelve. "Tiene buen gusto", apunta Rocío Cano.
"No sin mi bolso, ¿eh?", comenta Alfonso Arús al ver su berrinche.
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