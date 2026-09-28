El 80% de los votantes del PSOE son propietarios: la posible razón tras su cautela para negociar el decreto de vivienda

Los detalles De cada 100 votantes socialistas en las últimas elecciones, solo 13 viven de alquiler. Si nos fijamos en el electorado de Sumar, descubrimos que el 72% de sus votantes tiene vivienda en propiedad. Son datos del CIS del verano de este 2026.

En España, el debate sobre la crisis de la vivienda ha cobrado fuerza tras años de quejas y desahucios, aunque no es un tema prioritario para la derecha. En este contexto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto una comisión de investigación sobre la invasión de Ceuta, mientras que Isabel Díaz Ayuso se preocupa por el impacto económico de las acampadas en la Puerta del Sol. En cuanto a la negociación del decreto de la vivienda, el PSOE actúa con cautela debido a que el 80% de sus votantes son propietarios. En contraste, los votantes de Sumar muestran una postura más beligerante, aunque el 72% también posee vivienda. A pesar de ello, el PSOE es consciente de la necesidad de abordar el problema con cuidado.

En España, tras años de quejas ciudadanas y miles de desahucios, el debate sobre la crisis de la vivienda y el derecho a acceder a ella ha estallado. Un debate que no es el que más le interesa a las derechas. En medio de la acampada en la Puerta del Sol, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado una comisión de investigación en el Senado sobre la invasión de Ceuta. Por su parte, Isabel Díaz Ayuso solo se ha mostrado preocupada por los comerciantes de la zona de las acampadas ciudadanas. Cree que es "nefasto", que hace polvo sus recaudaciones.

En este ambiente, si nos fijamos en el electorado de los partidos, queda muy claro que el problema de la vivienda, en la práctica, no golpea a todos por igual.

De cara a la negociación del decreto de la vivienda, que se tramitará con carácter de urgencia este martes en el Consejo de Ministros, el PSOE va con cautela. La razón podría estar en este detalle: en que la inmensa mayoría de sus votantes son propietarios. Concretamente, el 80% de su electorado socialista tiene una vivienda en propiedad y más de la mitad ya tiene esa vivienda pagada.

Así, de cada 100 votantes socialistas en las últimas elecciones, solo 13 viven de alquiler. Son datos del CIS del verano de este 2026.

Si nos fijamos también en los votantes del socio de Gobierno, de Sumar, podremos descubrir en ellos una postura más beligerante a la hora de abordar las negociaciones del decreto de la vivienda.

En su caso, el 72% de sus votantes tiene vivienda en propiedad y, de nuevo, cerca de la mitad ya ha conseguido pagar su hogar.

Eso sí, tener una vivienda en propiedad no significa ser ajeno al drama de la vivienda. Pero aun así, en la dirección del PSOE son conscientes de que en este asunto tienen que ir con pies de plomo.

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