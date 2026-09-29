"Un mal día lo tiene cualquiera": Alfonso Arús alucina con la ejecutiva que acabó durmiendo en una sauna tras emborracharse en un viaje de trabajo

La mujer fue despedida después de que sus compañeros descubrieran que había pasado la noche en la sauna del hotel y ahora reclama 88 millones de euros por discriminación.

En los 'No te imaginas' de Aruser@s, Alfonso Arús muestra un surrealista caso que ha dejado al plató con la boca abierta. Una ejecutiva de una empresa vinculada a la inteligencia artificial acabó durmiendo en la sauna de un hotel durante un viaje de trabajo después de no encontrar su habitación tras una noche de excesos. Ahora, reclama una indemnización de 88 millones de euros.

"En un viaje de negocios que hace a Austria con todo su equipo bebe de más, como el resto de sus compañeros, pero no llega a encontrar la habitación de su hotel y se queda en la sauna", explica Alba Sánchez en el plató.

Según explica la colaboradora, la empresa decidió despedir a la ejecutiva, pero no tomó la misma decisión con los demás trabajadores que habían participado en la noche de excesos. Una circunstancia que ha llevado a la mujer a reclamar una millonaria indemnización al considerar que recibió un trato discriminatorio. "Entiendo que si es la directiva igual tenía que dar ejemplo al resto de trabajadores", comenta Angie Cárdenas, a lo que Alfonso Arús responde: "Un mal día lo tiene cualquiera".

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