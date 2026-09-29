Un joven recupera parte de la historia de su propio pueblo al comprar un videoclub cerrado desde hace 15 años

Lo que parecía una simple compra se convierte en un auténtico viaje al pasado para este joven, que descubre un tesoro vintage en su propio pueblo.

Para muchos, se trata de rescatar un auténtico tesoro. Es lo que ha hecho el joven creador de contenido '@hayganga' después de comprar un videoclub de su pueblo que llevaba 15 años cerrado y descubrir todo lo que todavía escondía en su interior.

"El joven suele hacer este tipo de contenido, donde compra absolutas gangas, pero en este caso tiene un valor sentimental especial porque dice que está hablando del videoclub de su pueblo", explica Alba Sánchez en el plató. Desde fuera, el joven todavía podía ver que en el interior del establecimiento permanecían videojuegos y películas.

En total, más de 600 videojuegos, la gran mayoría de ellos de estilo vintage. Todo ello por apenas 1.000 euros.

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