Ahora

zascas

Carmen Lomana, sobre Juls Janeiro como "nueva estrella": "¿No tenemos más familias que los 'Pantojos' y todos estos?"

La empresaria lanza un contundente dardo al ser preguntada por las últimas apariciones televisivas de la hija de Jesulín de Ubrique, una respuesta que se ha colado entre los 'zascas' de Aruser@s.

Carmen Lomana, sobre Juls Janeiro como "nueva estrella": "¿No tenemos más familias que los 'Pantojos' y todos estos?"

"Ha nacido una estrella televisiva", comenta una reportera a Carmen Lomana en un photocall al referirse a las últimas intervenciones de Juls Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique, en televisión. "¡Qué país! Es que no tenemos más familias que los 'Pantojos' y todos estos?", sentencia la empresaria.

Un 'dardazo' de Carmen Lomana que se ha colado directamente entre los 'zascas' de Aruser@s. "'Los 'Pantojos' como tribu urbana ha dicho", destaca la tertuliana Alba Sánchez entre risas desde el plató.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. El jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta dimite por "incompatibilidad" con Triano y asegura que le avisó de todo
  2. Antonio Narváez, el ponente de la resolución del Supremo sobre la 'ley de nietos': un admirador de Feijóo que en 2023 ya compró el bulo del pucherazo de Indra
  3. EEUU, 25 años después del 11S: un trauma global en una nación que hoy vive dividida
  4. Ya lo sufre al 14% del alumnado: el bullying sigue subiendo y preocupa el uso de la IA con el ciberacoso en aumento
  5. Madring ya está aquí: el espectáculo de la F1 vuelve a Madrid 45 años después con 467 millones de impacto y con 345.000 asistentes esperados
  6. Detienen en el armario de casa de su madre al responsable de la mayor estafa inmobiliaria de Baleares