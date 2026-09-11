Carmen Lomana, sobre Juls Janeiro como "nueva estrella": "¿No tenemos más familias que los 'Pantojos' y todos estos?"

La empresaria lanza un contundente dardo al ser preguntada por las últimas apariciones televisivas de la hija de Jesulín de Ubrique, una respuesta que se ha colado entre los 'zascas' de Aruser@s.

"Ha nacido una estrella televisiva", comenta una reportera a Carmen Lomana en un photocall al referirse a las últimas intervenciones de Juls Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique, en televisión. "¡Qué país! Es que no tenemos más familias que los 'Pantojos' y todos estos?", sentencia la empresaria.

Un 'dardazo' de Carmen Lomana que se ha colado directamente entre los 'zascas' de Aruser@s. "'Los 'Pantojos' como tribu urbana ha dicho", destaca la tertuliana Alba Sánchez entre risas desde el plató.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.