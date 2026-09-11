El surrealista día a día de un trío con 12 hijos y una tropa de animales en casa: "Viéndolos, no me extraña"

El presentador de Aruser@s muestra el caso una familia formada por tres personas que, cuando se reúnen, llegan a superar las 45 personas y conviven además con una auténtica legión de mascotas.

"Si las parejas ya tienen problemas, no entiendo cómo conviven en trío", alucina Alfonso Arús al mostrar en Aruser@s el viral de una relación formada por tres personas. La familia tiene 12 hijos y, cuando se reúnen todos los miembros de las tres familias, llegan a superar las 45 personas. Y la cifra no termina ahí: en casa también conviven con seis perros, dos conejas, dos cobayas y una tortuga.

Una convivencia que deja a los Aruser@s completamente sorprendidos. "Viéndolos, no me extraña", bromea Óscar Broc.

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