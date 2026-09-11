Ahora

Virales

Un ternero se cuela en una oficina y se da un festín con los documentos: "Se ha comido la contabilidad"

¿Quién no ha recurrido alguna vez al mítico "el perro me ha comido los deberes"? En esta ocasión, los Aruser@s admiten que la excusa podría ser mucho más creíble que el viral que podéis ver aquí.

Un ternero se cuela en una oficina y se da un festín con los documentos: "Se ha comido la contabilidad"

Lo de "el perro me ha comido los deberes" ha quedado completamente desfasado. Alfonso Arús muestra en los virales de Aruser@s a un ternero que ha decidido convertirse en el peor enemigo de cualquier oficina: el animal se cuela tranquilamente en el lugar de trabajo y comienza a masticar los papeles que encuentra sobre una mesa, como si estuviera haciendo una auditoría a su manera.

La escena provoca la sorpresa de los trabajadores, mientras el ternero continúa con su particular festín documental. "Igual se ha comido la contabilidad", bromea el presentador del progama, ante la posibilidad de que el animal haya dejado a la empresa sin balances y facturas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. El jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta dimite por "incompatibilidad" con Triano y asegura que le avisó de todo
  2. Antonio Narváez, el ponente de la resolución del Supremo sobre la 'ley de nietos': un admirador de Feijóo que en 2023 ya compró el bulo del pucherazo de Indra
  3. EEUU, 25 años después del 11S: un trauma global en una nación que hoy vive dividida
  4. Ya lo sufre al 14% del alumnado: el bullying sigue subiendo y preocupa el uso de la IA con el ciberacoso en aumento
  5. Madring ya está aquí: el espectáculo de la F1 vuelve a Madrid 45 años después con 467 millones de impacto y con 345.000 asistentes esperados
  6. Detienen en el armario de casa de su madre al responsable de la mayor estafa inmobiliaria de Baleares