Un ternero se cuela en una oficina y se da un festín con los documentos: "Se ha comido la contabilidad"

¿Quién no ha recurrido alguna vez al mítico "el perro me ha comido los deberes"? En esta ocasión, los Aruser@s admiten que la excusa podría ser mucho más creíble que el viral que podéis ver aquí.

Lo de "el perro me ha comido los deberes" ha quedado completamente desfasado. Alfonso Arús muestra en los virales de Aruser@s a un ternero que ha decidido convertirse en el peor enemigo de cualquier oficina: el animal se cuela tranquilamente en el lugar de trabajo y comienza a masticar los papeles que encuentra sobre una mesa, como si estuviera haciendo una auditoría a su manera.

La escena provoca la sorpresa de los trabajadores, mientras el ternero continúa con su particular festín documental. "Igual se ha comido la contabilidad", bromea el presentador del progama, ante la posibilidad de que el animal haya dejado a la empresa sin balances y facturas.

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