El delegado del Gobierno en Ceuta descarta dimitir y niega que conociese la llamada de 11 minutos del CNI con su jefe de gabinete

¿Qué ha dicho? Para Pérez Triano unos mensajes de whatsapps alertando de una posible entrada masiva en Ceuta y una conversación entre una persona del CNI y un miembro del Gabinete "no es nada más que un intercambio de comunicación informativo".

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha descartado dimitir por su gestión de la crisis migratoria, defendiendo el trabajo realizado durante 40 días. En una rueda de prensa, negó conocer una llamada de 11 minutos con el CNI, recogida en documentos desclasificados. Estos documentos revelan que el CNI había alertado sobre un llamamiento para un asalto masivo a Ceuta. Pérez Triano insistió en que los mensajes de WhatsApp no constituían alertas formales, sino intercambios informativos. Aunque se mostró molesto ante las preguntas de laSexta, afirmó que nadie pudo prever la magnitud de la crisis migratoria.

El delegado de Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, descarta dimitir por su gestión en la crisis migratoria. Es más, este miércoles dejó claro que no va a "permitir que se ponga en duda el trabajo que hemos hecho" porque, dijo, llevan "40 días sin parar".

En una rueda de prensa en la que se mostró a la defensiva ante las preguntas de laSexta, Pérez Triano negó conocer la llamada de 11 minutos del CNI con su jefe de Gabinete que está recogida en los documentos desclasificados que ha publicado este miércoles el Gobierno.

Según estos documentos, el servicio de inteligencia español comunicó a la Delegación del Gobierno y a la Guardia Civil la existencia del llamamiento para el 30 de julio y advirtió que los principales grupos identificados tenían "un total de 180.000 seguidores".

De hecho, la mañana del miércoles 29 de julio, un día antes de la entrada masiva de alrededor de 80.000 personas en la ciudad autónoma, envió por WhatsApp varias capturas de los principales grupos encontrados en redes sociales.

"En RRSS hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana a las 20:00 horas, aprovechando Fiesta del Trono y que sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estarán liados", escribió el CNI, que añadió que entre dos de los grupos sumaban "un total de 180.000 seguidores".

"Para que te hagas a la idea del alcance de la difusión", sostuvo. "Sus rilas", respondió la Delegación del Gobierno, una expresión que significa algo así como "la madre que lo parió". Por la noche, pasadas las 21:30 horas, se registró una llamada de 11 minutos entre la Delegación y el CNI.

"Yo no sabía nada"

En cambio, al ser preguntado por esto, el delegado negó conocer ayer por la noche esta comunicación. "Los días 29 y demás hubo conversaciones entre un miembro del Gabinete y CNI, yo no lo conocí y tampoco el contenido de la llamada. Obviamente tampoco sabíamos lo que pasaría el jueves 30", aseguró en la rueda de prensa.

De hecho, llegó a asegurar que "los whatsapps del día 29 no suponen ninguna alerta ni ningún informe" sino que se trataba de "una conversación entre una persona del CNI y un miembro del Gabinete". Así, insistió en que "no se refiere a la entrada en Ceuta o la posibilidad de entrada de 180.000 personas, sino que habla de un perfil de Facebook con 180.000 seguidores". Según indicó, "no es nada más que un intercambio de comunicación informativo".

Además, señaló que "es muy fácil sacar de contexto los mensajes" en una situación que ya era "de enorme presión migratoria fronteriza con cientos de entradas a diario". "Si se mira el informe con sesgo retrospectivo se puede ver como que lo sabía o se estaba advirtiendo pero yo no sabía nada, teníamos un contexto migratorio en el que pedíamos medidas y en eso estábamos trabajando", indicó.

El CNI no alertó, sino que "intercambió información"

Así, a modo de ejemplo, leyó la comunicación que envió al Ministerio el 24 de julio en el que decía que los números de intento de entrada irregular en la ciudad se habían disparado en las últimas semanas y que con los "cambios meteorológicos" que se pronosticaban para los próximos días, "la situación apunta a un progresivo aumento". "Esto lo comuniqué el 24 y pedimos medidas, que algunas se llevaron a cabo como el refuerzo marítimo de la Guardia Civil", añadió. "Cuando el CNI hace una alerta lo escribe en sobre lacrado y envía a instancias, un whatsapp no es una alerta, es un intercambio de información", insistió.

Al comenzar el turno de preguntas, laSexta preguntó al delegado del Gobierno si se planteaba dimitir, si conocía la llamada de 11 minutos con el CNI y a qué se refiere la expresión "Sus rilas". Ante esto, Pérez Triano se mostró molesto. "Si me hace tres preguntas es complicado. Las preguntas de una en una", dijo para más tarde añadir que "creo que no me he explicado bien". "No falló la delegación del Gobierno" aseguró e hizo hincapié en que "el CNI no anticipó la magnitud de la naturaleza" ni "nadie fue capaz de prever" la entrada masiva de tantos migrantes.

En cambio, este jueves el delegado del Gobierno ha matizado sus palabras. En una entrevista en la 'Cadena SER', Pérez Triano ha asegurado que en las últimas horas ya ha hablado con el jefe de Gabinete sobre esa llamada con el CNI. "Él nos traslada que habla de la situación de esos días, que era bastante grave, situación migratoria compleja, no aportaba nada nuevo ese whatsapp", ha asegurado.

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