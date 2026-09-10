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Más de un billón de dólares

Todo lo que podría hacer Trump con el dinero que promete si gana las elecciones: erradicar el hambre en el mundo o multiplicar la investigación contra el cáncer

El contexto El republicano ha prometido dar 5.000 dólares a todo adulto estadounidense si su partido gana las elecciones de medio mandato. Eso sí, el dinero no saldrá de su bolsillo.

Donald Trump
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Quiere ganar y, para ello, está dispuesto a todo. Si hay que comprar los votos, se compran. Donald Trump ha prometido pagar 5.000 dólares a todo adulto estadounidense si su partido gana las elecciones de medio mandato. Está dispuesto a gastar más de un billón de dólares por permanecer en el poder, en lugar de invertirlos en medidas útiles para Estados Unidos.

El republicano acepta abiertamente los próximos comicios como un plebiscito: "Imaginen que soy yo el que está en la papeleta electoral", ha propuesto, para animar el voto.

Ante los malos augurios, ha tirado de chequera. Eso sí, ajena. El presidente asegura que hará ese pago de 5.000 dólares a través de la emisión de dividendos y "debido a nuestra tremenda fortaleza y éxito económico".

En laSexta hemos hecho cuentas y esta nueva ocurrencia de Trump podría costarle a Estados Unidos 1,3 billones de euros. Es una cifra tan abismal, que cuesta ver la magnitud que supone.

¿Qué podría hacer con 1,3 billones?

Para ubicar mejor cuánto es, se puede comparar, por ejemplo, con el gasto en Defensa que tanto le gusta a Trump. Si llegara a repartir 5.000 dólares a cada adulto estadounidense, la suma superaría el presupuesto del Pentágono de todo el año.

Y es que 1,3 billones es más que el PIB anual de la mayoría de países del mundo. Tanto de Suiza, por ejemplo, como de Polonia, Bélgica, Argentina o Emiratos Árabes Unidos.

Con esa cantidad, Trump podría erradicar el hambre en el mundo durante cuatro años y medio o, por ejemplo, multiplicar por 176 el presupuesto que Estados Unidos destina anualmente a la investigación contra el cáncer.

El republicano reviste esta medida antidemocrática y caciquista de falso patriotismo, asegurando que "la única condición es que se gaste en los Estados Unidos de América".

Aunque más radical, la vía de Trump para ganar votos no es nueva. Su valedor y entonces amiguísimo Elon Musk le compró, al menos en parte, la vuelta a la Casa Blanca, repartiendo a los votantes hasta un millón de dólares.

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