Guillermo Fesser explica el "as en la manda muy fuerte" de Canadá contra Trump: "Tiene un canal como el Estrecho de Ormuz"

Guillermo Fesser explica que si "Canadá cierra" el canal "deja a EEUU con 26.000 millones de dólares menos, con 150.000 puestos de trabajo arruinados y mirando a Canadá con cara de idiota, que es la cara que tiene".

Guillermo Fesser explica en este vídeo de El Intermedio la situación en Estados Unidos después de que Donald Trump siga alimentando la tensión creciente con Canadá a base de aranceles. "Va a tener que echarse para atrás porque, entre otras cosas, Canadá se guarda un as en la manga muy fuerte", explica el corresponsal de El Intermedio, que detalla que se trata de un "canal" como "el Estrecho de Ormuz" que el país "le puede cerrar a Trump".

"Hay 126.000 trabajadores y 26.000 millones de beneficios al año y hay 3.000 barcos que van por el río San Lorenzo, que es la frontera entre EEUU y Canadá, para salir con exportaciones al Atlántico, pero cuando llegan a las cataratas del Niágara no pueden avanzar, y ahí está el canal en territorio de Canadá", explica Fesser, que destaca que, "si Canadá se lo cierra, deja a EEUU con 26.000 millones de dólares menos, con 150.,000 puestos de trabajo arruinados y mirando a Canadá con cara de idiota, que es la cara que tiene".

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