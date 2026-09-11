La reacción de Alfonso Arús a la "obra de arte" hecha solo con crema de cacahuete: "La Nocilla en un bocata también"

Los virales de 'Aruser@s' muestran una obra que consiste únicamente en crema de cacahuete esparcida sobre una baldosa. "¿Esto se puede considerar arte?", se pregunta Alfonso Arús.

"Fíjate si el arte está mal que acaban de exponer una presunta obra que consiste únicamente en esta crema de cacahuete esparcida por la baldosa", muestra Alfonso Arús en los virales de Aruser@s. "¡Vaya tentación!", bromea la colaboradora Alba Sánchez..

Alfonso Arús, sin embargo, no termina de ver claro que aquello "pueda considerarse arte". "Si nos ponemos así, la Nocilla en un bocata también es una obra de arte", sentencia entre risas el presentador del programa.

Puedes ver el viral en el vídeo sobre estas líneas.

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