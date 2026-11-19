¿Qué ha dicho? "¿A quién ves consiguiendo 160.000 millones de euros y a quién no ves? ¿A quién ves yendo a una cumbre de la OTAN y diciéndole al presidente Trump que no vamos a aumentar el 5% de la contribución de España, porque para nosotros lo primero es el Estado del bienestar de nuestro país?", pregunta Bolaños a los españoles en Metafuturo.

El ministro Félix Bolaños destaca la importancia del debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en la campaña electoral, donde se confrontarán dos proyectos: uno que busca reforzar el Estado del bienestar y otro que propone recortes masivos. Bolaños, en el foro Metafuturo de Atresmedia, subraya que el debate permitirá a los españoles decidir a quién prefieren como presidente en momentos críticos, como gestionar una pandemia o negociar en Bruselas. Además, plantea preguntas sobre quién sería más efectivo en temas como pensiones, salarios, becas y derechos humanos, sugiriendo que estos temas favorecen al candidato socialista.

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, considera que estamos ante "un día crucial" para la campaña electoral con la celebración del debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que confrontarán sus dos proyectos. Según Bolaños, que ha participado en el foro Metafuturo de Atresmedia, se enfrentan "un proyecto de reforzamiento del Estado del bienestar y un proyecto de recortes masivos", donde también se decidirá "a quién deseamos de presidente del Gobierno en los momentos trascendentales de nuestro país".

"Los españoles y españolas que vean el debate podrán calibrar a quién quieren al frente de su país: a quién quieren cuando llega una pandemia y hay que ir a Bruselas a pedir 160.000 millones de euros", opina Bolaños.

El ministro ha lanzado varias preguntas sobre este debate y sobre la campaña durante su intervención en Metafuturo: "¿A quién prefieres de presidente? ¿A quién ves consiguiendo 160.000 millones de euros y a quién no ves? ¿A quién ves yendo a una cumbre de la OTAN y diciéndole al presidente Trump que no vamos a aumentar el 5% de la contribución de España, porque para nosotros lo primero es el Estado del bienestar de nuestro país, para nosotros lo primero es España y la calidad de vida de nuestros ciudadanos? ¿A quién le ves diciéndole que no al presidente Trump y a quién no le ves?".

"Ojalá se pueda hablar de pensiones, de quién las actualiza; de salarios, de quién los sube; de becas, de quién las sube; de permisos de paternidad y maternidad iguales; de quién hace crecer la economía; de quién crea más empleos que nunca en la historia de España —a 22,6 [millones de] afiliados—; de derechos humanos, de derecho internacional. Ojalá se pueda hablar de todo esto y del proyecto, y eso sería muy bueno para el candidato socialista: que se pueda hablar de todas estas cosas y que los españoles sepan cuál es nuestro proyecto", añade el ministro.

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