Ainhoa Martínez, tajante con el decreto de vivienda: "Hay que ser realistas, legislemos con cabeza, hay medidas que PNV y Junts no van a aprobar"

La periodista Ainhoa Martínez analiza las últimas horas de negociación entre los dos partidos que forman el Gobierno para llevar este martes al Consejo de Ministros el decreto de vivienda.

Faltan menos de 24 horas para que el decreto de vivienda llegue al Consejo de Ministros, pero ¿en qué consistirá? ¿Qué medidas se pondrán finalmente sobre la mesa?

"Estamos en las horas previas en las que estamos viendo posiciones de máximos. Pero mañana, según se acerque ese Consejo de Ministros, no descartemos que haya otro plante como el que vimos hace unos meses por parte de Sumar", afirma la periodista de ABC Ainhoa Martínez.

Sin embargo, subraya la periodista que en esta ocasión, "hay que pensar que no se puede tener la tentación de legislar para nada. Creo que Maricarmen ha obligado a todo el mundo a moverse porque todos se la juegan. Teníamos a un Junts que se levantó de la mesa de negociación que hacía además bandera de no negociar nada con el Gobierno. Y la semana pasada vimos cómo hacía ostentación de que se sentaba, de que empezaba a negociar. Esto les va a barrer a todos".

Por su parte, "tampoco veo que si Podemos es el último que queda descolgado del acuerdo sea capaz de soportar la presión de votar en contra de esto en el Parlamento, porque el Consejo de Ministros mañana puede llegar y hacer un decreto cosmético perfecto con las medidas más ambiciosas, pero si luego no se las aprueban en el Congreso de los Diputados, como pasó con el decreto de vivienda la última vez, no sirve para absolutamente nada"

Y no solo eso, sino que "crea frustración", señala Martínez, "porque tenemos un tiempo de un mes, que fue lo que hubo para unas prórrogas de alquileres que luego se pueden perseguir judicialmente y en el que hay un embrollo jurídico de nivel".

Por tanto, creo que "aquí lo importante es que en los mínimos en los que hay acuerdos, como los fondos buitres o las ayudas a los alquileres, se pongan de acuerdo y luego si hay que hacer otros decretos con medidas más ambiciosas, que les permitan salvar la cara, pero es que son medidas que no van a salir, porque PNV y Junts las van a vetar. Seamos realistas, hay que legislar con cabeza", concluye.

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