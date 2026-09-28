Una joven de 21 años explica por qué está en la acampada de Sol: "La mitad de mi sueldo se va en pagar el piso y no tengo una vida digna"

Cristina ha señalado en Al Rojo Vivo que paga 450 euros por una habitación en la que ni siquiera le funciona la luz del techo.

Alrededor de 1.000 personas se estiman que están acampadas en la Puerta del Sol para protestar contra la situación de la vivienda. Detrás de cada una de ellas hay una historia. Cristina, una joven de 21 años de Huelva, ha explicado la suya en Al Rojo Vivo.

"Estoy pagando 450 euros por una habitación, estoy subarrendada y ni siquiera tengo un contrato de habitación en un quinto piso sin ascensor en Carabanchel. No tengo luz en mi cuarto, comparto con tres personas más y tengo que ir con una regleta para poder enchufar una lámpara", ha comentado.

La joven trabaja, pero cobra 900 euros: "Me da para vivir pero porque soy huérfana de padre y cobro la pensión de orfandad. Con 1.100 euros al mes me da para pagarme los 450 euros de alquiler, los 160 de comida. Vas sumando y llego muy justa".

Y si está en la acampada es porque está "cansadísima": "La mitad de mi sueldo se va en pagar el piso y no tengo una vida digna".

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