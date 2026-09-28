Ainhoa Martínez asegura que los partidos de izquierdas van a tener que ir virando: "De nada vale que Moncloa saque un decreto de máximos si no se aprueba después en el Congreso"

La periodista Ainhoa Martínez analiza qué puede pasar con el decreto de vivienda, tras la presión social provocada tras el desahucio de Maricarmen.

"Quedan 24 horas para el Consejo de Ministros y estamos en las horas de la sobreactuación", analiza la periodista de ABC, Ainhoa Martínez, haciendo así alusión a las palabras de la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, que en las últimas horas ha llamado a movilizarse contra el Gobierno.

"Hay que tener cuidado con que la sobreactuación no te lleve a hacer el ridículo, como en este caso. Que la vicepresidenta segunda llame a movilizarse en contra del propio Gobierno del que forma parte...", señala.

Ahora bien, con respecto al decreto de vivienda que el Gobierno está negociando y que está pensado llevar este martes al Consejo de Ministros, la periodista destaca que "hay que tener altura de miras y ser pragmático".

Así, afirma: "Mañana del Consejo de Ministros va a salir un decreto. La cuestión es que no hace falta que sea un decreto con medidas estupendas si son medidas que luego no tienen el aval del Congreso de los Diputados. El foco está puesto en Moncloa. Moncloa puede sacar mañana un decreto de máximos, pero si eso luego no se convalida en el Congreso, no tiene ningún sentido".

Con lo cual, "vamos a ser realistas, creo que los partidos de la izquierda van a tener que ir virando para llegar a un acuerdo que también satisfaga al PNV y a Junts, porque si no, esto no va a servir para absolutamente nada", remata Martínez.

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