Fernando Berlín, sobre la acampada en Sol: "Si el decreto no es lo suficientemente osado va a ser muy difícil que calme los ánimos"

El director de 'Radiocable.com' ha destacado que esta acampada "está empezando a trascender ya al Sindicato de Inquilinas".

La acampada en Sol ya está en su tercer día a la espera de ver la actuación del Gobierno para el Real Decreto-ley que se presentará este martes. Y Fernando Berlín, director de 'Radiocable.com', tiene claro que si no es un decreto "osado" no va a reducir el estado de ánimo de los manifestantes.

"Las expectativas son muy altas y además el movimiento está empezando a trascender ya al Sindicato de Inquilinas que más o menos podían tener organizada la respuesta, pero se ha incorporado muchísima gente a esta acampada de Sol y si ese decreto no es lo suficientemente osado, lo suficientemente contundente, va a ser muy difícil que calme los ánimos", ha señalado desde la acampada.

Respecto a las similitudes entre esta acampada y las del 15M, Berlín ve una "diferencia sustancial": "En aquel año, en el 2011, España salía de la crisis económica derivada del 2008 que forzó al Gobierno a tomar medidas muy contundentes al Gobierno de Zapatero y por lo tanto había un desencuentro con la clase dirigente muy importante, independientemente de que surgieron muchas otras reivindicaciones".

Por último, Berlín también ha descartado que esta acampada sea una cortina de humo sobre Ceuta por parte del Gobierno: "Yo veo que la gente de la acampada está siendo muy crítica y un pensamiento crítico respecto al PP, a Ayuso, a Almeida, pero también respecto al Gobierno".

"No lo está sabiendo leer una buena parte de los medios de comunicación. Aquí algunos de los gritos que se han coreado tenían que ver precisamente con críticas contra el Gobierno de coalición", ha finalizado.

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