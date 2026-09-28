El portavoz del Sindicato de Inquilinas: "La lucha va a seguir salga o no el decreto"

Fernando de los Santos, portavoz del sindicato de Inquilinas, ha señalado en Al Rojo Vivo que el "poder popular que se está construyendo" en la acampada de Sol va para largo independientemente de que salga el decreto de vivienda o no.

"La acampada efectivamente es un medio más de presión y esperamos mañana que salga el decreto Maricarmen porque si no sale seguirá teniendo consecuencias. Pero también decir que el decreto Maricarmen es solo un primer paso, que lo que queremos es caminar hacia un modelo en el que la vivienda sea un derecho y no el negocio de unos pocos", ha aseverado.

Porque todas las medidas son "imprescindibles", pero la que hubiera impedido el desahucio de Maricarmen, la de los alquileres indefinidos, es una en las que hay que hacer especial hincapié.

"Hay que congelar los precios, porque los precios están por las nubes, no podemos pagarlo. Hay que incluir al alquiler de habitaciones también en la regulación, ahora mismo está totalmente desprotegido y hay que acabar con la lacra de los desahucios. Es que cada desahucio es una tragedia humanitaria", ha enfatizado De los Santos.

Lo que tienen muy claro desde el Sindicato de Inquilinas es que la "lucha va a seguir" salga o no el decreto de vivienda: "Tiene que ser el decreto Maricarmen y no un decreto farsa que nos intenten vender para neutralizar un poco esta situación, pero es que además la lucha tiene que seguir porque no vamos a acabar hasta no conquistar el derecho a la vivienda".

"Todavía sigue habiendo mucho por hacer. Los fondos buitres siguen aquí, todavía se les sigue dando la bienvenida como hizo la señora Ayuso durante la semana pasada. Todavía no están prohibidas esas ventas especulativas. Esas compras especulativas todavía disfrutan de privilegios fiscales, es decir, que vamos a seguir en la lucha", ha comentado.

Ahora bien, este mensaje no quiere decir que la acampada continúe ya que es una decisión que irán tomando colectivamente "en función de la energía que haya".

Por último, Fernando de los Santos se ha hecho eco de la justificación que ha hecho Urbagestión sobre el desahucio de Maricarmen: "Urbagestión recibió una comunicación para intentar negociar, que hemos intentado esa negociación mil veces, que de hecho le acabaron ofreciendo antes del desahucio pagar y se vio que no querían negociar, que lo único que quieren con esa vivienda es especular".

"Entonces que Urbagestión ahora no quiera robar protagonismo, hacerse las víctimas. Primero de todo porque mienten, porque es mentira, porque lo único que han querido es especular, por eso compraron su casa. Nadie obligó a Urbagestión a comprar la casa de Mari Carmen hace seis años y enviarle un burofax de expulsión", ha concluido señalando que Urbagestión no es la única en practicar estas acciones.

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