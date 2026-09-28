Monrosi, sobre el decreto de vivienda: "El Gobierno debería sonrojarse si el martes lo saca adelante; significaría que no lo ha hecho antes porque no ha querido"

El periodista ha defendido que "hay que intervenir", a lo que ha añadido que "ahora el Gobierno parece decidido hacerlo porque le están formando un 15M de la vivienda en Sol".

José Enrique Monrosi ha hablado sobre la vivienda y ha expresado que el Gobierno "debería sonrojarse si es capaz de sacar adelante el decreto, porque eso significará que lo ha hecho ahora porque podía hacerlo y que no lo ha hecho antes porque no ha querido".

En este sentido, el periodista ha recordado que "tuvo que plantarse la mitad del Gobierno, o la parte de Sumar, y montar un número histórico en la puerta de la sala del Consejo de Ministros hace seis meses, porque el PSOE no se tomaba en serio, por ejemplo, la moratoria de los dos años de alquiler".

"Ni siquiera quería aprobarla en Consejo de Ministros. Lo hizo porque Sumar se plantó, igual que lo hizo en la anterior legislatura con la ley de vivienda", ha subrayado, a lo que ha añadido que "durante gran parte de la pasada legislatura, donde sí había una mayoría progresista, el PSOE boicoteaba permanentemente la demanda de la izquierda de intervenir un mercado completamente distorsionado".

En lo referente a los que dicen que la solución al problema de la vivienda pasa por construir más, Monrosi ha señalado que "en la década anterior a la gran crisis, se construyeron en este país casi cinco millones de viviendas, durante ese periodo se triplicó el precio de los pisos y luego acabó como acabó".

Para el periodista de 'elDiario.es', "no sirve de nada construir millones de viviendas en este país, muchas de ellas de Protección Oficial, si el módulo de protección oficial lleva, por ejemplo, a que haya pisos de protección pública de 350.000 o 400.000 euros, a los que no puede acceder la gente trabajadora normal, o que vengan permanentemente grandes familias, grandes riqueza o grandes fortunas también del extranjero a comprarse literalmente los bloques de pisos, barrios enteros de viviendas en los que se está echando a los vecinos".

Por tanto, ha destacado Monrosi, se trata de "un mercado absolutamente distorsionado que permite escenas salvajes como las que vimos la semana pasada de Maricrmen y otras muchas más". "Y, por eso, hay que intervenir, y ahora el Gobierno parece decidido hacerlo porque le están formando un 15M de la vivienda en Sol, a un Gobierno de izquierdas", ha concluido.

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