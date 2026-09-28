Sumar advierte que el acuerdo sobre el texto "sigue muy lejos" e insiste en que el decreto de vivienda debe "escuchar el clamor de la calle"

Los detalles A tan solo 24 horas de que se celebre el Consejo de Ministros, Sumar sigue negociando el Real Decreto-ley de vivienda e insiste que "ya no valen ni medias tintas ni parches".

A un día de la aprobación del Real Decreto-ley de vivienda, Sumar advierte que el texto aún está lejos de satisfacer las expectativas de los socios de coalición. Insisten en que el decreto debe reflejar las demandas ciudadanas, abordando temas como la protección frente a desahucios, la regulación de alquileres de temporada y habitaciones, y la renovación de contratos. Sumar enfatiza que no permitirán diluir elementos clave para resolver la crisis de vivienda. Mónica García, ministra de Sanidad, subraya que el decreto debe prohibir desahucios en población vulnerable y regular el alquiler. Añade que no se aceptarán soluciones a medias.

A tan solo un día para que el Gobierno apruebe el Real Decreto-ley de vivienda, con las negociaciones aún al límite, Sumar advierte: el texto "sigue muy lejos" de lo que esperan los socios de coalición.

Desde la formación insisten en que el decreto "debe escuchar el clamor de la calle". De esta manera, fuentes de Sumar indican a laSexta que el texto queda aún lejos de dar una "respuesta clara en puntos muy concretos", así como "una protección completa frente a desahucios, la regulación de temporada y habitaciones, la prórroga de los contratos, atajar el fraude los pisos turísticos, y la renovación de los contratos".

Así, desde Sumar hacen hincapié en que no van a "permitir que se diluyan elementos que son centrales para atajar la crisis de vivienda que sufre nuestro país". Porque a tan solo 24 horas de que se celebre el Consejo de Ministros, nada está cerrado. Es más, Sumar asegura que están lejos "de tener un acuerdo sobre el texto" e indican que van a seguir trabajando a contrarreloj durante este lunes. "No vamos a validar un texto que no esté a la altura del momento que exige la ciudadanía", señalan.

"Ya no valen ni medias tintas ni parches"

Pese a los avances de las últimas horas, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este lunes que aún están "lejos de tener un Real Decreto Maricarmen que satisfaga lo que necesita la gente de nuestro país y podamos aprobar en el Consejo de Ministros".

"Prohibir desahucios en población vulnerable, poner coto al alquiler de temporada, regular el alquiler de habitaciones, expulsar a los fondos buitre de nuestras casas y la prórroga de alquileres con renovación automática es el punto de partida irrenunciable", ha comentado en una publicación en X. Además, ha insistido en que "ya no valen ni medias tintas ni parches". "O se está con la especulación o se está con las familias", ha añadido.

Las negociaciones a contrarreloj tienen lugar en medio de la presión de las calles, con movilizaciones en toda España y una acampada en la madrileña Puerta del Sol en protesta por la situación de la vivienda.

La acampada comenzó la noche del sábado al término de la manifestación convocada en Madrid en protesta por el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años que tuvo que abandonar el pasado miércoles la vivienda en la que había vivido durante décadas tras un desahucio. Los participantes mantienen el asentamiento para reclamar medidas frente a los desahucios y exigir la aprobación del denominado 'decreto Maricarmen', que se espera que se apruebe este martes.

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