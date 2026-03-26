Ainhoa Martínez reacciona a la contratación de la mujer de Pérez Llorca en la Diputación de Valencia: "Huele mal"

La Diputación de Valencia ha contratado por "urgente necesidad" a la pareja del president Pérez Llorca con un sueldo de 52.000 euros anuales, el doble de lo que cobraba. La periodista Ainhoa Martínez reacciona a esta noticia en este vídeo.

Ainhoa Martínez, periodista de 'ABC', ha reaccionado a la contratación por parte de la Diputación de Valencia por "urgente necesidad" a la pareja del president Pérez Llorca con un sueldo de 52.000 euros anuales, el doble de lo que cobraba.

La preja del ahora president ocupaba desde 2015 una plaza de funcionaria de carrera como administrativa en Finestrat, municipio alicantino donde Pérez Llorca fue alcalde desde 2015 hasta su designación como president el pasado diciembre. Este jueves, en Les Corts Valencianes, la oposición ha criticado por ello a Pérez Llorca, quien ha respondido con dureza a estas acusaciones.

Más dura y más lejos ha ido la vicepresidenta Susana Camarero con estas declaraciones, por las que la oposición ha pedido su dimisión: "Métanse con lo que hace el presidente, no con lo que hace la pareja del presidente. Son ustedes unos machistas de libro. Ustedes que consienten abusadores, que consienten que el gobierno esté lleno de prostitutas, que consienten el uso público que ha hecho el gobierno pagando prostitutas".

"Hay tanto machismo y machismo tan grave que conviene no manosear más lo que es machismo y lo que no lo es Aquí se está hablando de la mujer de Pérez Llorca, no por ser mujer, sino porque es su esposa y por donde ha tenido acceso a un puesto por el mero hecho de ser esa esposa", reacciona contundente Ainhoa Martínez.

"Yo creo que esto huele mal", añade la periodista, y huele mal, argumenta, porque "traslada la sensación de que la política se utiliza como plataforma de beneficio personal para algunos. Eso es lo que causa desafección. Eso es lo que es abono para la ultraderecha y la antipolítica. Y eso es en lo que en gran medida el PP y el PSOE se lo deberían hacer mirar para ellos mismos".

En el vídeo podemos ver al completo esta reacción, así como la información anterior sobre lo que ha pasado en Les Corts.

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