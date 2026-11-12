Belén Carreño, tras la huelga: "Marlaska ha demostrado en estos ocho años que no tiene ningún control sobre la policía ni sobre las fuerzas de seguridad"

La periodista Belén Carreño analiza en Al Rojo Vivo la actuación policial durante las manifestaciones en la huelga general del 11N, convocada por CCOO y UGT, junto a otros sindicatos y organizaciones sociales como el Sindicato de Inquilinas.

Tras las cargas policiales ocurridas este miércoles durante la huelga general, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado a la Dirección General de la Policía la apertura de investigaciones específicas sobre las distintas incidencias ocurridas este miércoles 11 de noviembre.

Antes del análisis, la periodista Belén Carreño aclara que "el cuerpo de Policía Nacional está compuesto por miles de personas, que se juegan la vida (...) Vaya por delante esto y todo mi respeto para su labor que es esencial en la democracia".

Dicho esto, "creo que Fernando Grande Marlaska, que es uno de los ministros decanos prácticamente del Gobierno de Pedro Sánchez, que lleva desde 2018, ha demostrado en estos ocho años que no tiene ningún control sobre la policía, ningún control sobre las fuerzas de seguridad", subraya Carreño.

Y esto, "como han apuntado algunos diputados, no es un caso aislado", apunta la periodista, recordando que "han sucedido situaciones muy trágicas en las fronteras de Ceuta y Melilla bajo las órdenes del ministro del Interior y no creo que sea la primera vez que deberían haberle pedido la dimisión, por no controlar la forma en la que se comportan algunas de las divisiones o algunos de los dispositivos policiales que se despliegan".

No obstante, señala que "hay otras razones más profundas, como fueron las tragedias de Ceuta y Melilla, para haber dimitido este ministro" y que no es quién para pedir la dimisión de Marlaska, "si no es Afra Blanco, imaginaos yo, pero creo que hay una responsabilidad política en la actuación de que no hay unas directrices claras sobre cómo debe de comportarse la Policía Nacional ante manifestantes pacíficos . Explicaciones tiene que haber", finaliza Carreño.

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