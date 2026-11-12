Afra Blanco: "Estoy hasta las narices de una policía sin visera ante gente con banderas preconstitucionales con el brazo en alto y que contra los trabajadores se tapa la cara"

La sindicalista Afra Blanco celebra el éxito de la huelga general del 11N, pero critica la actuación de la Policía Nacional ante los trabajadores que se manifestaron por una vivienda y salarios dignos.

La sindicalista de UGT, Afra Blanco, analista y colaboradora de laSexta, admite estar "muy contenta" por el éxito de la huelga general de este miércoles 11 de noviembre: "Muy contenta por la respuesta en las calles y en las manifestaciones que hemos visto a lo largo y ancho del país".

"Creo honestamente que ha sido un éxito", confiesa, pero critica la actuación de la Policía Nacional con los trabajadores que se manifestaban.

"Estuve en Mercamadrid y entiendo perfectamente que hoy se están reclamando explicaciones (a Marlaska). Estoy hasta las narices de ver a una Policía Nacional, que por supuesto no los voy a meter a todos en el mismo saco, pero sí a muchos, que no lleva viseras cuando tienen enfrente a gente levantando banderas de preconstitucionales del brazo en alto y en cambio contra los trabajadores se tapan la cara y contra los trabajadores en huelga nos sacan la porra, nos sacan los sprays y nos lanzan las pelotas", critica contundente la sindicalista.

Por último, admite que no es ella quieren debe pedir o no la dimisión de Marlaska, pero "explicaciones tiene que dar e investigación tiene que haber", admite y concluye Blanco.

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