Una joven con quemaduras en la cara se planta ante los prejuicios: "Me quiero a mí misma y deberíais hacer lo mismo"

Shalom Nchom sufrió graves quemaduras en su rostro, manos y hombros cuando le cayó aceite ardiendo con tan sólo 9 años. Desde entonces ha tenido que sufrir miradas desagradables en el colegio y en la calle. A los 13 años descubrió el maquillaje y consiguió disimular sus cicatrices, pero ahora, la joven ha subido un vídeo en el que anima a la gente que pasa por su misma situación a aceptarse tal y como es.

La bloguera, de origen nigeriano y residente en Estados Unidos, enseña en el video a maquillarse, pero solo lo hace en la mitad de su rostro para transmitir el mensaje de que no hay que olvidarse de cómo es uno mismo. "El maquillaje me hace feliz, pero no es la razón por la que soy feliz. Estoy feliz porque me quiero a mí misma y eso es lo que deberíais hacer vosotros también", explica la joven.

A pesar de que el maquillaje le resulta verdaderamente útil para ocultar sus cicatrices, la joven afirma que es feliz, no por el maquillaje, sino porque se hay que "amar lo que ves en el espejo". Un mensaje que quiere que cale en sus miles de seguidores.