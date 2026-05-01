Brutal explosión en una vivienda del barrio de Queens, en Nueva York, en la que ocho policías han resultado heridos

Los detalles Una llamada alertaba de que un hombre armado se había encerrado en el sótano de la casa donde vivía su familia, y que había un fuerte olor a gas. Cuando uno de los agentes intentaba abrir con la llave la puerta de esa casa es cuando, de repente, se produjo la explosión.

Una explosión en una vivienda de Queens, Nueva York, sorprendió a la policía tras recibir una llamada sobre un hombre armado encerrado en el sótano y un fuerte olor a gas. La explosión ocurrió cuando un agente intentó abrir la puerta, lanzándolo al suelo junto a sus compañeros. Ocho policías sufrieron heridas leves, pero lograron poner a salvo a los residentes, incluidos varios niños. Más de 80 unidades de bomberos y servicios de emergencia acudieron al lugar para controlar el incendio. Se sospecha que el hombre, que llegó ebrio y con recipientes sospechosos, murió en la explosión. La investigación sigue en curso.

Una gran explosición en la vivienda de un barrio de Queens de Nueva York ha sorprendido a los agentes de la policía. Una llamada alertaba de que un hombre armado se había encerrado en el sótano de la casa donde vivía su familia, y que había un fuerte olor a gas. Se cree que ese hombre murió en la explosión.

Cuando uno de los agentes intenta abrir con la llave la puerta de esa casa es cuando, de repente, sucede la explosión. La 'bodycam' del policía capta el momento de la explosión, que le lanza con violencia al suelo junto con otros compañeros. La fuerza de la explosión es claramente visible, con escombros volando en todas direcciones.

Los 8 agentes de la policía de Nueva York sufrieron heridas leves. Segundos después, se acercan rápidamente a la casa y ponen a salvo a los residentes, incluyendo a varios niños, entre llantos, gritos, mucho humo y mucho miedo.

Una escena realmente aterradora, donde más de 80 unidades de bomberos y servicios de emergencia se encontraban en el lugar de la explosión, en ese barrio de Queens de Nueva York, trabajando para controlar el incendio.

La explosión ocurrió 15 minutos después de la llamada a la policía que los alertaba de que en esa casa había una disputa doméstica y un fuerte olor a gas. Según los agentes, el hombre que llamó llegó a la vivienda en estado de embriaguez, portando un cuchillo y dos bolsas de basura llenas de recipientes con una sustancia desconocida. Creen que el sospechoso ha fallecido. Ahora, están investigando si aún podría estar dentro del edificio, posiblemente enterrado bajo los escombros.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.