laSexta.com continúa imbatible como la televisión líder en digital superando a todos sus competidores

laSexta celebra su 20º aniversario con un exitoso balance en audiencias digitales, donde lidera el ranking frente a sus competidores y alcanza los 8,4 millones de visitantes únicos.

laSexta festeja dos décadas de trayectoria con un rendimiento destacado también en audiencias digitales, mantiene el liderazgo del ranking y superando a todos competidores. La web alcanza los 8,4 millones de visitantes únicos, lo que supone un crecimiento del +11% respecto al mes anterior y del +13% en comparación interanual.

laSexta.com, con su completo seguimiento de la actualidad política, social, nacional e internacional, ha escalado a lo más alto en digital. Un marzo con especial refuerzo en su posición como referente informativo a través de los programas de actualidad e informativos de la cadena: 'Al Rojo Vivo’, laSexta Noticias, 'Más Vale Tarde', 'laSexta Clave', 'laSexta Xplica' y 'El Objetivo' se han detenido a seguir la última hora de la guerra de Irán y sus consecuencias obteniendo resultados de récord. 'laSexta Columna' y 'Equipo de Investigación' también han incrementado su seguimiento, y 'Lo de Évole' y 'El Intermedio' han vuelto a ser los programas más vistos de la cadena.

ATRESMEDIA lidera en consumo digital

ATRESMEDIA prolonga un mes más su liderazgo en el consumo digital, consolidándose como el grupo audiovisual líder también en internet. Según los últimos datos de Comscore, correspondientes a marzo de este año, la compañía vuelve a situarse a la cabeza de las audiencias digitales, posición que mantiene de forma ininterrumpida desde abril de 2016. En esta ocasión, crece respecto al mes anterior y supera los 22 millones de visitantes únicos (+2%), y logrando nuevamente una rotunda ventaja sobre su principal competidor, un +98%. Esto se traduce en una diferencia de más de 10,9 millones de visitantes únicos sobre su rival.

Además, en el tercer mes de 2026, Atresmedia vuelve a superar a todos sus competidores en el ranking de sites más visitados en España al consolidando la 9ª posición y de nuevo muy por delante de competidor directo, que ocupa la 36ª.

Atresplayer también es líder

Al liderazgo de Atresmedia como grupo vuelve a sumarse el de atresplayer entre las plataformas. Una primera posición que consigue gracias a los más de 2,5 millones de visitantes únicos que consigue en el mes y con la que vuelve a imponerse a sus competidores, aventajando en un +10% a su principal adversario y en un +23% a la plataforma de la cadena pública.

Un resultado donde refuerza su apuesta por la calidad, la innovación y la diversidad, incorporando de manera continua nuevos contenidos exclusivos a un catálogo único que abarca entretenimiento, ficción, actualidad, información y documentales. Una oferta que la afianza como la plataforma en español de referencia, destacando por su prestigio, proyección y reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional.

Tras consolidarse un año más como la plataforma con mayor número de estrenos de producción nacional, mantiene su apuesta y continúa otro mes ofreciendo contenido inédito y nuevos estrenos: la segunda temporada de 'Entre Tierras' y los nuevos capítulos de su surrealista comedia 'Rafaela y su loco mundo', que mezcla estética pop y referencias chanantes, además de 'Padre no hay más que uno, la serie', una comedia repleta de caos familiar, ocurrencias disparatadas y momentos entrañables.

Antena 3, con 7,8 millones de visitantes únicos, crece también un +11% en la comparativa interanual. Con este resultado, mantiene una ventaja sobre su inmediato competidor de un +29%. Antena 3 sigue igualmente a la cabeza entre las cadenas de televisión en otro mes con un sobresaliente seguimiento para Antena 3 Noticias. En entretenimiento, 'El Hormiguero' ha sido de nuevo líder absoluto y el programa más visto de la televisión junto a 'Pasapalabra' y 'La Ruleta de la Suerte'.