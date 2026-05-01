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Trump, cada vez más solo

De Dinamarca a España pasando por Canadá: la cada vez más larga lista de señalados por Trump

El contexto España, Alemania e Italia se han mostrado muy críticos con Trump por la guerra de Irán. De Sánchez dice que ha sido "horrible" y tampoco perdona al alemán Merz o a la italiana Meloni, amenazando a estos países con dejarles sin bases de EEUU.

De Dinamarca a España pasando por Canadá: la cada vez más larga lista de señalados por Trump

La furia de Donald Trump se ha vuelto a cernir contra España e Italia, países con quienes dice que "no está contento". Insiste una y otra vez en que no nos hemos portado bien al no apoyarle en la guerra contra Irán. "Piensan que está bien que Irán tenga un arma nuclear. Quien crea eso no es muy inteligente", ha comentado este viernes en la Casa Blanca.

Como represalia, Trump amaga con retirar sus tropas de ambos países. Tampoco está contento con Alemania, el último país en sumarse al foco de su ira y del que también amenaza con retirarse. "Alemania está haciendo un trabajo terrible. Tiene problemas de inmigración, tiene problemas de energía, tiene problemas de todo tipo", ha criticado.

Es la respuesta rabiosa de Trump al tirón de orejas público del canciller Merz esta semana, que aseguró que Estados Unidos estaba "siendo humillada por el liderazgo estatal iraní". Este viernes, el vicecanciller alemán, Lars Klingbeil, ha salido en defensa de su país, diciéndole a Trump que "no necesitan sus consejos".

Y es que, en cuestión de segundos, los amigos pasan a enemigos, pero Trump no funciona así. No le gusta que le lleven la contraria, como ya ha pasado con Dinamarca por Groenlandia o en sus otros enfrentamientos con Canadá, Francia, Reino Unido, Alemania, España, Italia y con la OTAN como organización.

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