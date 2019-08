De sobra son conocidas las bromas sobre la localización de las Islas Canarias en el mapa de España, donde aparecen situadas al lado de Marruecos, a pesar de que en realidad se encuentran a más de 1.000 kilómetros de distancia.

Esta vez ha sido el usuario de Twitter @TeLeoDelReves el que ha hablado sobre la localización de las Canarias, preguntándose por qué "un vuelo a Mallorca desde Madrid tarde 45 minutos y a Canarias dos horas si están a la misma distancia" y acompañando el mensaje de una imagen en la que aparece una línea recta de la misma medida desde Madrid a las Baleares y a Canarias.

Las reacciones no se han hecho esperar y la publicación ya acumula más de 20.000 'Me gusta', así como miles de comentarios de personas que no saben si habla en broma o en serio. Entre las respuestas más comentadas, la del usuario @DocHollyday3 que también tiene miles de 'likes' y que define este hecho como "inexplicable porque encima a Canarias es cuesta abajo".

Hasta la diputada del Parlamento de Canarias, Cristina Valido, ha reaccionado a esta publicación viral, indicando que las Canarias están "bastante más lejos".