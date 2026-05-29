Un hombre mata a una persona sin hogar de una puñalada en el corazón en el centro de Madrid

¿Por qué es importante? El presunto autor del homicidio, también en situación de sinhogarismo y con antecedentes penales, ha sido detenido por la Policía Nacional en Pozuelo de Alarcón.

Un hombre ha muerto apuñalado la tarde de este viernes en pleno centro de Madrid, en el barrio de Chueca. El hombre de 47 años sin hogar ha recibido una puñalada en el corazón. La agresión se ha producido en el transcurso de una pelea con otra persona también en situación de calle.

La Policía Nacional ha detenido alrededor de las 19:00 a un hombre de 46 años en Pozuelo de Alarcón (Madrid) como presunto autor del homicidio. El detenido será puesto a disposición judicial en los próximos días. Según las fuentes consultadas por EFE, el detenido tiene antecedentes penales y, al igual que la víctima, también se encontraba en situación de sinhogarismo.

Por causas que todavía se desconocen, el autor ha propinado una puñalada cerca del corazón a la víctima, en una pelea que ha tenido lugar en el cruce entre las calles San Mateo y Santa Águeda, en el barrio de Chueca, alrededor de las 14:30 horas.

A la llegada de los equipos de emergencia, la víctima ya se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que le han realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque se ha confirmado el fallecimiento del varón. El grupo de Delitos Violentos y el grupo VI de Homicidios de la Policía Nacional se han hecho cargo de la investigación, y la Policía Municipal de Madrid ha colaborado también en el suceso.

Asestó 17 puñaladas a un policía

El presunto autor del homicidio ya fue detenido a inicios de mayo por clavar varias veces unas tijeras a un agente de la policía nacional fuera de servicio cuando este trataba de mediar en una discusión en un bar del distrito madrileño de Vallecas.

Dos policías nacionales se encontraban en el bar tomando una consumición cuando el hombre, que presentaba síntomas de embriaguez, trató de entrar en el establecimiento, tras lo que los empleados el establecimiento le negaron la entrada. Este hecho provocó una discusión en la que mediaron los dos agentes, uno de los cuales fue agredido por el hombre con unas tijeras, asestándole 17 puñaladas en varias partes de su cuerpo.

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